Gigantikus fegyverüzlet készül Magyarország szomszédjában: a világ legmodernebb vadászgépeit veszik meg

Egy hatalmas, 6,5 milliárd dolláros üzletet tervez tető alá hozni Washingtonnal Bukarest. Az elképzelések keretében összesen 32 darab F-35-ös típusú vadászbombázókból vásárolnának be, amelyet a több szakértő is a legjobbnak tart a most rendszeresített vadászgépek közül - írja a Defense News.