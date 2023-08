Háborúra készül a világ legkeményebb diktátora

Észak-Korea vezetője kiadta a parancsot, hogy sokkal több rakétát szeretne látni. Kim Dzsongun szerint az országának bármikor készen kell állnia egy lehetséges háborúra, és emiatt még több rakétára van szüksége. A bejelentések mindössze néhány nappal az eddigi legnagyobbként jellemzett közös dél-koreai - amerikai hadgyakorlat előtt hangzottak el.

A rakétagyártás növelésére szólított fel Kim Dzsongun észak-koreai diktátor.

A vezető szeretné, ha országa elsöprő katonai erőt tudna felmutatni, és ha teljesen készen állna a háborúra.

A KCNA észak-koreai állami média szerint a diktátort a szomszédban tervezett éves amerikai – dél-koreai hadgyakorlat bőszítette fel - írja a Nikkei Asia.

Kim nemrégiben meglátogatta az ország legfontosabb lőszergyárait, és a vizitet követően kiadta a parancsot a kulcsfontosságú fegyverek gyártásszámának növelésére. Az észak-koreai vezető néhány nappal azelőtt ment körútra az országban, hogy megkezdődött volna az Egyesült Államok és szövetségesének szokásos művelete. Kim Dzsongun szerint ezek provokációk az ország ellen, és valójában Phenjan lerohanásának főpróbájaként tartják meg az ellenségeik.

Az észak-koreai állami média szerint a megnövelt rakétamennyiség megfelelne a kibővített és megerősített katonai igényeknek. Emellett a diktátor dicsérte a fejlődést, és szerinte komoly eredményeket ért el a modernizálásban. Hozzátette, hogy az észak-koreai hadseregnek bármikor készen kell állnia egy potenciális háborúra, és ott elsöprő erővel kell rendelkeznie.

Dél-Korea augusztus végén tart egy tíznapos hadgyakorlatot az Egyesült Államok csapataival. Phenjan szerint ez a nukleáris háború próbájaként is értelmezhető, és elítélte az esetet. Dél-Korea vezérkari főnöke szerint az idei lesz minden idők legnagyobb szabású gyakorlata, ahol a két ország egységei mellett az ENSZ-erők néhány tagállamának csapatai is részt vesznek. A térségben fokozza a feszültségeket, hogy Japán, Dél-Korea és az Egyesült Államok vezetői háromoldalú csúcstalálkozón vesznek részt augusztus 18-án, ahol a kritikus biztonsági kérdések is szóba fognak kerülni.

A címlapkép egy phenjani katonai parádén készült. Címlapkép forrása: API/Gamma-Rapho via Getty Images