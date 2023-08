Maximumra futtatták az oroszok a 'madárkalitkát' - Csúnya vége lett a sufnituningnak

A felvételen egy - vélhetőleg elhagyatott - T-80BV harckocsi látható, melynek tornyára felerősítettek egy, a szokásosnál alacsonyabb madárkalitkát, melyet aztán az orosz-ukrán háború másik legendás eszközével, Kontakt-1-es reaktív páncélzattal (ERA - Explosive Reactive Armour) pakoltak tele.

A reaktív páncélzatok lényege az, hogy a beérkező lövedékek energiáját egy ellenrobbanással hatástalanítják, az ERA tömbök saját detonációja azonban elég erős ahhoz, hogy a vékonyabb páncélzatot átszakítsa, így a könnyebben páncélozott járművekre nem szerelhető fel.

: A Russian T-80BV tank with a Kontakt-1 cope cage was destroyed by the Ukrainian 77th Airmobile Brigade near Yahidne, Oblast. #Ukraine