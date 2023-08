Mi folyik itt? – Hirtelen tömegével hagyták el orosz diplomaták az egyik külképviseletet

Moldovai tisztviselők szerint

ezzel ugyanannyi orosz diplomata lesz a chisinaui nagykövetségen, mint amennyi moldovai van az ország moszkvai nagykövetségén.

A helyi sajtó felvételei szerint két busszal, rendőri kísérettel szállították el a diplomatákat a moldovai főváros repteréig. A repülő a Fekete-tenger partján lévő Szocsiba távozott, ahonnak a diplomaták Moszkvába repülnek tovább.

Employees of the Russian embassy in Moldova have left Chisinau The Moldovan authorities decided to reduce the number of staff at the facility after the media pointed out that there were dozens of antennas located on the roof of the buildingSource: realitateamd/PointNews pic.twitter.com/TI2BrJEqw3