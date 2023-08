Oroszországgal a bolondját járatja Kína: Peking durva játékba kezdett Moszkvával

Kína és Oroszország az elmúlt években megerősítette kapcsolatát, amelyet az a közös cél vezérel, hogy megkérdőjelezzék a nyugati, különösen az amerikai dominanciát a globális ügyekben. Ez a kapcsolat azonban a hatalmi egyensúlytalanságok és érdekellentétek miatt árnyalt, különösen azután, hogy Oroszország 2022 februárjában megszállta Ukrajnát, ami megzavarta a globális gazdasági rendet. Kína így kedve és saját igényei szerint játszik a nehéz helyzetben lévő Moszkvával.

Elemzők a kínai-orosz viszonyt az "Aranyfürt" meséjéhez hasonlították, ahol Kína a középutat keresi. Azt akarja, hogy Oroszország ne legyen se túl erős ahhoz, hogy kihívást jelentsen Kínának, sem pedig túl gyenge, ami elszigetelné Kínát a Nyugattal szemben. Annak ellenére, hogy a háború alatt nem kritizálta Oroszországot, Peking kihasználta, hogy Moszkvának szüksége van egy erős barátra és kereskedelmi partnerre az olyan alapvető nyersanyagok eladásához, mint az olaj és a fémek.

Kína célja, hogy Oroszország ne szenvedjen vereséget a háborúban, hogy megakadályozza, hogy a nyugati demokráciák felülkerekedjenek és instabilitást okozzanak a hátsó kertjében. Peking egyensúlyra vágyik: Oroszországot eléggé meggyengíteni ahhoz, hogy ne jelentsen fenyegetést, ugyanakkor biztosítani, hogy Oroszország továbbra is irritáló tényező maradjon közös riválisaik számára. Kína felemelkedésének narratívája a nyugati hanyatlás gondolatához kötődik, így Oroszország veresége aláásná ezt a narratívát - értékelte Etienne Soula, a German Marshall Fund of the U.S. elemzője a CNBC-nek.

Miközben Kína képesnek tekinthető arra, hogy befolyásolja Oroszországot az ukrajnai konfliktus befejezése érdekében, az Oroszországnak nyújtott támogatása arra utal, hogy hajlandó kockáztatni saját gazdasági és geopolitikai helyzetét. Egyes elemzők megkérdőjelezik, hogy Pekingnek valójában mekkora ráhatása van Oroszország gazdaságának megerősítésére vagy gyengítésére. Bár Kína szállíthatna katonai csúcstechnológiás eszközöket Moszkvának, a kínai cégekkel szembeni nyugati szankciók korlátozzák az ilyen lépéseket.

Kína álláspontja megkérdőjelezi azt az elképzelést, hogy Oroszországot "kliensállammá" kívánja tenni. Ehelyett úgy tűnik, hogy Kína hajlandó jelentős erőfeszítéseket tenni azért, hogy diplomáciai, gazdasági és hírnévbeli szempontból támogassa Moszkvát, az orosz fellépéssel járó költségek és kockázatok ellenére. E kapcsolat összetett dinamikája aláhúzza Kína stratégiai számításait és szélesebb körű ambícióit a globális színtéren - véli Soula.

Címlapkép: Hszi Csin-ping kínai elnök érkezik a Nagy Kreml-palotába, hogy tárgyaljon Putyin orosz elnökkel 2023. március 21-én Moszkvában, Oroszországban. Forrása: Getty Images