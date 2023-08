Videó: újra a frontra küldte félelmetes csúcspáncélosát Moszkva - Meg is lett az eredménye

A BMPT Terminator egy meglehetősen egyedi koncepciót képvisel: a harckocsik (döntően T-72 variánsok) kasznijára épített fegyver feladata a páncélos alakulatok támogatása, papírforma szerint lényegében minden célpont ellen bevethető, legyen az beásott gyalogság, vagy ellenséges harckocsi.

A feladat ellátása érdekében a Terminator fegyverzete is elég látványos: a toronyban két 30 mm-es gépágyú, egy 7,62-es géppuska és négy darab 130 mm-es irányított tankelhárító rakéta kapott helyet, ráadásul néhány változat páncéltestébe beszereltek két darab 30 mm-es gránátvetőt is.

A videón látható változat ugyanakkor egy BMPT-72 Terminator 2-es típus, amely régebbi harckocsik kasznijának felhasználásával készül, így a két gránátvető sem került beszerelésre. Azt már korábban is láthattuk, hogy a régebbi T-72-esek páncélzatát gyakran át tudják ütni az ukrán öngyilkos drónok, ez most sem történt máshogy.

A Russian BMPT 'Terminator' was disabled. Later when it was towed by a tank, FPV drones managed to hit both vehicles a couple of times again. pic.twitter.com/GwrOekxRT2