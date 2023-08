Videón a fekete-tengeri kereskedőhajó elleni orosz akció

Az orosz védelmi minisztérium közleménye szerint a palaui Sukra Okan szárazárút szállító teherhajó nem válaszolt a haditengerészet hajójáról kézifegyverekkel leadott figyelmeztető lövésekre, ezért egy KA-29-es helikopter megközelítette a járművet, melyből a hajó átvizsgálása céljából orosz tengerészek szálltak át.

️In the southwestern part of the Black Sea, a Ka-29 of the Black Sea Fleet inspected the Sukra Okan dry cargo ship because it was not responding to warnings MoD pic.twitter.com/KRo4hliDdm