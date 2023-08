Videón Oroszország történelmi vesztesége: csúcsmodern fegyvert lőttek ki az ukránok

A közzétett felvételen állítólag egy 9M337 Szoszna-R rövid hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer látható, amelyre a Robert Iosifovich Brovdi kárpátaljai származású ukrán katona (hívójele: „Magyar”) vezette ukrán drón-alakulat mért több dróncsapást is.

The first loss of the Russian 9M337 Sosna-R air defense missile system. By the so called Birds of Madyar unit. https://t.co/zhnY7VG0eB