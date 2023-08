Lecsapott Zelenszkij haragja egy befolyásos ukrán oligarchára: pillanatok alatt befagyott a gázkirály teljes vagyona

Zárolta az ukrán Gazdasági Biztonsági Hivatal (BEB) Dmitro Firtas ukrán oligarcha több mint 7,4 milliárd hrivnya (körülbelül 69 milliárd forint) értékű vagyonát - hozta nyilvánosságra kedden a BEB.

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) pedig arról számolt be közleményében, hogy a Firtas által irányított regionális gázvállalatok három vezetőjét gyanúsították meg károkozással az ukrán államnak. A három vezetőt hűtlen kezeléssel, sikkasztással, hivatali helyzettel való visszaéléssel, valamint bűncselekménnyel megszerzett vagyon legalizálásával gyanúsítják.

A nyomozás szerint Dmitro Firtas a Regional Gas Company (RGC) elnevezésű vállalatán keresztül megszervezte a gáz jogtalan kivonását Ukrajna gázszállító rendszeréből. A vállalat húsz önkormányzati és regionális gáztársaságot kezel, ami Ukrajna összes gázelosztó hálózatának 70 százalékát teszi ki.

A valós gázszállítási költségnél jóval több pénzt utaltak át a regionális gázszolgálató vállalatok vezetői a Firtas által ellenőrzött vállalkozásnak, ily módon jelentős állami támogatást vontak el, amellyel az állam a lakosság szükségleteinek kielégítéséhez szükséges gázvásárlásokhoz járult hozzá. A hatóságok közlése szerint bizonyítékaik vannak arra vonatkozóan, hogy Firtas miként adott utasításokat a regionális gáztársaságok vezetőinek, ezenfelül a köztük lévő kapcsolatra, a pénzkivonási mechanizmusokra és a rendszer eltitkolását célzó kísérletekre.

Az ukrán gázszállító rendszerből (GTS) a regionális gáztársaságok által elkövetett gázlopás ügyében már 15 embert gyanúsítottak meg - beleértve Firtast is -, és közülük hatan vannak előzetes letartóztatásban. Hat gáztársaság vezetője van őrizetben. A bűncselekményekért, amelyekkel gyanúsítják őket, akár 12 év börtönbüntetést is kaphatnak - mutatott rá az Ukrajinszka Pravda hírportál. Az államnak okozott kár miatt a 15 gyanúsított ingóságait és ingatlanvagyonát lefoglalták. A lefoglalt vagyon teljes összege 246 millió hrivnya, azaz csaknem 2,3 milliárd forint. Most Firtas vállalati aktívumait foglalták le, aminek értéke több mint 7,4 milliárd hrivnya. A törvényszéki gazdasági szakértői vizsgálat szerint csak 2021-ben a gyanúsítottak tevékenysége több mint 4,2 milliárd hrivnya (több mint 39 milliárd forint) kárt okozott az államnak. A 2016-2022 közötti időszakban a károk teljes összege meghaladhatja a 18 milliárd hrivnyát (168 milliárd forint) - közölte az SZBU.

Firtast őrizetbe vették 2014-ben Ausztriában az Egyesült Államok kérésére, majd 125 millió euró óvadék ellenében szabadlábra helyezték. Az Egyesült Államokban azzal vádolják, hogy megvesztegetéssel szerzett engedélyt Indiában titánérc kitermelésére, amelyet vállalkozása az Egyesült Államokba akart szállítani. A kiadatásáról máig nem született jogerős döntés Ausztriában.

Címlapkép forrása: gopixa via Getty Images