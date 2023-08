Veszélyesen gyorsan terjed az Eris vírusmutáns – Fontos információk jöttek Amerikából

Az EG.5 vagy „Eris” koronavírus-mutánst a Világegészségügyi Szervezet (WHO) is figyelemmel kíséri, mivel az újabb omikron-vírusvariáns rendkívül gyorsan terjed végig jelenleg a világban. A WHO szerint azonban egyelőre nincs arra utaló jel, hogy az EG.5 súlyosabb tüneteket is okozna, mint a "sima" omikron-variáns. Ugyanakkor megvan a kockázata annak, hogy az Eris is tovább mutálódik.

A CNBC részletesen ír a vírus tüneteiről: azt írják, hogy ezek hasonlóak, mint az előző variánsok tünetei: köhögés, torokfájás, láz, levertség, orrfolyás és ízlelés-, illetve szaglásvesztés.

A CNBC kitér arra is, hogy az Eris elnevezés az internetről származik, hivatalos körökben senki nem hívja így a koronavírus-mutációt.

A legtöbb fertőzés jelenleg Kínában igazolt, de az EG.5-ös gyorsan terjed az Egyesült Államokban és Európában is.

A CNBC arra is kitér, hogy a koronavírus-vakcinagyártásban fontos szerepet játszó vállalatok, mint a Pfizer, a Novavax, illetve a Moderna, ősszel újabb vakcinákat dobnak majd a piacra, melyek kifejezetten az XBB-variánsok ellen lesznek hatékonyak. Mivel az Eris is ilyen variáns, célszerű lesz ősszel felvenni az oltást, ha újabb járványtól tartunk.

