Videó: Oroszország egyik legkegyetlenebb fegyvere tart a frontra

A hétfőn készült videón vagy egy tucat BM-27 Uragan rakéta-sorozatvető látható, amint vasúti úton szállítják őket a közép-oroszországi Omszk városából Ukrajna felé.

Omsk heute. Ein Dutzend BM-27 Uragan Mehrfachraketenwerfer auf dem Weg in Richtung Ukraine. Sollten besser heute zerstört werden als morgen.Oder wie es sagen sollte: Wollen wir wirklich in Kauf nehmen, dass russische Raketen in der Ukraine einschlagen könnten? @MPKretschmer