Videón az orosz haditengerészet akciója: így csaptak le a fekete-tengeri teherhajóra

Korábban mi is beszámoltunk róla, hogy a palaui Sukra Okan teherhajót az orosz haditengerészet egyik hajója igyekezett feltartóztatni, miközben a hajó az ukrán Izmajil kikötőjébe tartott. Miután a hajó nem reagált a kézifegyverekből leadott figyelmeztető lövésekre, egy Ka-29-es helikopter megközelítette a járművet.

Most az orosz védelmi minisztérium is közzétett egy felvételt, amelyen az orosz katonák fedélzetre szállása, a dokumentumok és a rakomány ellenőrzése látható. Az összeállítás többek között az akcióban részt vevő katonák fejkamerás felvételei alapján készült.

Video showing Russian forces boarding the Sukru Okan in the Black Sea. pic.twitter.com/1FEquL0ZAS