Lecsaptak az orosz drónok, hatalmas robbanásokat videóztak Románia határától pár száz méterre

Kedd éjszaka ismételten orosz drónok intéztek támadást a Duna torkolatának közelében található ukrán kikötők, többek között Reni és Izmajil ellen.

Az alábbi videófelvételeket a part román oldaláról osztották meg az ott élők.

Romanians film how the Ukrainian port of Reni is attached. It is straight on the border with Romania. Air Defense fails proper air defense seems to be missing fully seems to be just high caliber machine guns. pic.twitter.com/qjQ52vl70U