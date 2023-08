Új, félelmetesen egyszerű taktikához nyúlt Ukrajna – Megoldódhat az ellentámadás egyik legnagyobb kihívása?

A helyszínen készített felvételeken az ukrán aknakeresők bemutatják legújabb találmányukat, amely lényegében egy hőkamerával felszerelt felderítő drón.

Ennek segítségével képesek azonosítani az éjszaka első óráiban az orosz aknamezők elhelyezkedését, ugyanis a nap által felmelegített fémek magasabb hőmérsékletűek, és bár hőleadásuk is gyorsabb környezetüknél, egy ideig szinte világítanak a felvételeken.

Ukrainian defense forces use UAVs with thermal imagers to see the laid mines - the metal of the mines, which has heated up in the sun, can be seen in the thermal imager at night, Ukrainian sappers told CNN. pic.twitter.com/ufG5qLDRle