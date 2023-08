Videó: így kell elpusztítani a legendás Challenger tankot

A videó során végigmennek a brit harckocsi előnyein és hátrányain, kifejezetten nagy figyelmet fordítva azon pontokra, amelyek megrongálódása érdemben befolyásolja a jármű teljesítményét, és azt is részletezi, hogy milyen fegyverekkel érdemes támadni az adott komponenseket.

A Rybar milbloggerei bemutatják azt, hogy hol található az Challenger üzemanyagtartálya, legénysége, valamint lőszerkészlete. A videóban részletezik azt, hogy ezeket a komponenseket főleg páncéltörő fegyverekkel, illetve tüzérséggel érdemes támadni.

Now that the Challenger 2 has appeared on the front line, it's a good time to remind everyone of our instructional video on how to destroy it. https://t.co/Qw7O0E5ppo