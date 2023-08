Lángokban a legendás orosz acélgyár, az orosz ipar egyik legfontosabb beszállítója

Az előzetes információk szerint a balesetben senki sem sérült meg, a tüzet a kiömlő transzformátorolaj meggyulladása okozta. A kiváltó ok utáni nyomozás még zajlik, akár az is elképzelhető, hogy szabotázs okozta a kohászat kigyulladását.

A fire broke out on the territory of the @Flash_news_ua