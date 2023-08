Lecsapott az orosz sztárfegyver, egy 9K35-ös az áldozat

A friss felvételeken látható, hogy a még a Szovjetunióban gyártott légvédelmi rendszer a működésével fedi fel a pozícióját. Ettől kezdve már könnyű préda a nagysebességű orosz kamikaze-drónnak, amely kíméletlenül lecsap a járműre. A találatot követően az ukránok próbálják menteni a menthetőt, és elhagyni a területet. A Sztrela lángra kap, és lassan halad, arról nem érkeztek megerősített információk, hogy mi lett a végeredmény.

The ZALA Lancet suicide drone destroys the Strela-10 air defense system of the Armed Forces of the Ukrainian regime. (ZOKA´s TG Channel) https://t.co/8c5umgOmz9