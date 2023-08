Nincs vége: újabb turistaparadicsomban pusztítanak erdőtüzek

A Kanári-szigeteken az elmúlt 40 év legsúlyosabb erdőtüzével küzdenek, amely eddig 2600 hektárnyi területet pusztított el Tenerife szigetén – közölte csütörtökön a regionális kormányzat elnöke.

A kedd este keletkezett tűzvész a sziget északkeleti részének erdős területein és vízmosásaiban pusztít. Több mint 30 kilométeres körzetben több mint 2600 hektárnyi terület lett a lángok martaléka a hatóságok által közzétett legfrissebb adatok szerint.

A kormány csütörtök reggel elrendelte, hogy a Pico de Teide vulkán – Spanyolország legmagasabb hegycsúcsa – közelében fekvő El Rosario település La Esperanza részének lezárását. Mintegy tíz kis falu és tanya lakóit, körülbelül 4500 embert elővigyázatosságból evakuálták.

Nagyon kemény volt az éjszaka. Ez a tűzvész alighanem a legsúlyosabb, amellyel az elmúlt 40 év alatt dolgunk volt

– közölte tenerifei sajtótájékoztatóján Fernando Clavijo, a szigetcsoport elnöke. Hozzátette: több mint 250 ember és tizenhét tűzoltó repülőgép küzd a lángokkal. Mozgósították a Katonai Sürgősségi Egységet is, amely tűzvészek idején nyújt segítséget a tűzoltóknak.

Some scary scenes coming out of Tenerife in the Canary Islands, Spain as an out-of-control wildfire continues to grow. The fire is now exhibiting extreme fire behaviour due to very dry conditions. A mandatory evacuation is in effect for villages threatened by the wildfire. pic.twitter.com/fE6pW0TXzm — Nahel (Belgherze) August 16, 2023

Fire is completely out of control in Tenerife, the Canary Islands, Wildfire is already affecting six municipalities #Spain — Attentive (Media) August 17, 2023

Efforts by firefighters to contain the blaze on Spain's Tenerife island were marred by difficult terrain conditions. The perimeter of the fire expanded to 14 miles across dry woodland covering both flanks of steep ravines near the Mount Teide volcano https://t.co/czMqDUEMMR — Reuters (@Reuters) August 17, 2023

Míg a Pico de Teidétől délre repülőkkel vízsugarakkal próbálták a tüzet megfékezni, a hegy északi oldalán a lángok ellenőrizetlenül harapóztak a száraz erdőségen keresztül egy völgy felé, füsttel és hamuval elborítva a sziget nagy részét.

A sajtótájékoztatón Vicky Palma meteorológus elmondta, hogy

rekordmennyiségű füstöt észleltek.

A hegyekbe vezető utakat elővigyázatosságból lezárták.

A tűz a Kanári-szigeteken tomboló hőhullámot követően keletkezett.

A tűzoltók korábban a szigetcsoport két másik tagján, Gran Canarián és La Palmán küzdöttek a lángokkal.

Címlapkép forrása: Andres Gutierrez/Anadolu Agency via Getty Images