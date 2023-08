Súlyos ukrán jelentés: ágyútölteléknek használják az oroszok a megszállt területek lakosságát

Közel 20 000 fős veszteségről számolt be Horlivkában az Ukrainska Pravda . A megszállt városban ez a szám valami egészen hihetetlenül magas halálozási arányt jelentene, gyakorlatilag az összlakosság 10%-át. A beszámoló szerint ráadásul az oroszok által mozgósított, a frontvonalon életüket vesztő katonákról van szó, akik korábban még ukrán állampolgárok voltak.

A teljes körű invázió kezdete óta hatalmas számban esnek el a város lakói, a hírforrások szerint főleg a mozgósított harcosok. A súlyos veszteségek már a helyi oroszbarát vezetés számára is elfogadhatatlanok, az észrevételeiket jelezték Moszkvának is. Az oroszok ráadásul feltételezhetően újabb mozgósítási hullámot rendelhetnek el a szeparatista területeken is.

A beszámoló szerint a megszállt ukrajnai területekről besorozott alakulatokat előretolt egységeknek használják az orosz vezetők, és az oroszok többnyire megfelelő kiképzés vagy felszerelés nélkül küldik őket a frontvonalra. A meg nem erősített számok az elmondások alapján már a helyi társadalomban is komoly feszültséget váltanak ki.

Horlivka Donyeck megye egyik nagyvárosa, lakossága megközelítőleg 250 ezer főt tett ki a háborút megelőzően. A település még a 2014-es eseményeket követően lett az oroszbarát „Donyecki Népköztársaság” része.

A most megjelent halálozási arány gyakorlatilag a teljes lakosság körülbelül 10%-át jelentené.

