Durva páncéloscsatákról érkeznek felvételek – Ismét nekimentek az ukrán csapatok az orosz védvonalaknak

Korábban beszámoltunk róla, hogy Urozsajne térségében az ukrán fegyveres erők újabb területeket szabadítottak fel, legalábbis a Husky páncélozott terepjárók geolokációja alapján erre lehet következtetni.

Azonban a páncélosok további előretörését az orosz tüzérség és az aknamező feltartóztatta, az eredmény: 3 terepjáró megsérült és elhagyták, egy pedig teljesen megsemmisült. A videót érzékeny tartalma miatt nem jelenítjük meg, erősebb idegzetűek itt elérhetik.

A második felvételen egy, az orosz-ukrán háborúban ritkán látott összecsapásnak lehetünk szemtanúi. A füstgránátok fedezékében előretörő ukrán csapatokat állítólag egy orosz harckocsi és egy BMP tartóztatja fel.

A felvételek alapján az összecsapások egészen napnyugtáig tartanak, az ukrán erők vesztesége legalább két BMP-nek tűnő harcjármű, illetve további három beazonosíthatatlan harcjármű. A felvételek rossz minőségéből fakadóan azonban ezt nehéz biztosan megállapítani.

via Dima:Zaporozhye arc.On these frames from @dva_majors you can see the reincarnation of one of the iconic battles of the Great Patriotic War: Russian and Ukrainian armor converged on a small patch between landings.At 1:23, our tank arrives at the site of the battle of the pic.twitter.com/5jKjGdjfa5