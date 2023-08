Felvételen a huszáros roham: egyetlen tankkal rohantak neki az orosz állásoknak

Az alábbi felvétel egy Lengyelország által adományozott PT-91 „Twardy” harckocsival rohamozó ukrán akciót mutat be. A páncélos legénysége a nyílt mezőn, nem törődve az esetleges aknamezők miatt rá leselkedő veszéllyel, teljes sebességgel tör előre, miközben tűz alatt tartja az orosz állásokat.

Az orosz fegyveres erők tüzérség segítségével igyekeznek kilőni az ukrán páncélost, de az sikeresen megússza a találatot, és visszavonul, folyamatosan tűz alatt tartva az ellenséges állásokat.

Fearless Ukrainian soldiers continue shooting at Russian positions from their Polish-donated PT-91 Twardy tank despite being under intense Russian artillery fire.Recorded near Urozhaine a few days ago.Nerves of steel! pic.twitter.com/3NWSfjizMR