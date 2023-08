Nagy riadalmat okozott pár orosz hadihajó, másnap még rátettek egy lapáttal

Kulcspillanatban vannak a távol-keleti országok, ma tartanak háromoldalú megbeszéléseket az amerikai Camp Davidben a dél-koreai, a japán és az amerikai vezetők. A jelentős találkozóra a riválisok is reagáltak, előbb egy 11 hadihajóból álló orosz-kínai vegyes flottát irányítottak a japán partok közelébe, majd másnap két orosz kémrepülő okozott riadalmat a szigetország légvédelmi vezetőinek.

Kínai és orosz hadihajók jelentek meg Japán déli szigeteinél egy nappal azelőtt, hogy a szigetország miniszterelnöke a dél-koreai és az amerikai elnökkel tárgyalna. A csúcstalálkozó témája pont a térséget érintő védelmi és biztonsági kihívások lesznek, leginkább a kínai befolyásszerzési kísérletekre fókuszálva.

Az összesen 11 hadihajó csütörtökön jelent meg az Okinava-sziget és Mijako között. A hat kínai és öt orosz járműből álló flotta korábban Alaszka mellett is feszültséget okozott, amikor megközelítették az amerikai állam szigeteit. Ahogy akkor, most sem léptek be az ország felségvizeire, de a megközelítés kiváltotta a katonai apparátus reakcióját.

Ez az első alkalom, hogy Peking és Moszkva ekkora méretű közös gyakorlatot tart, a járművek összesen körülbelül 6400 tengeri mérföldet tettek meg a járőrözés során.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a flotta jelenleg a Kelet-kínai-tengeren tartózkodik. Az akció során szimulált légitámadást és tengeri mentőakciót is gyakoroltak.

Az oroszok aztán másnap tovább fokozták a feszült helyzetet, két IL-38-as típusú kémkedésre alkalmas repülőgépet küldtek a japán légtér irányába.

Ezt már Tokió sem nézte tétlenül, és vadászgépeket küldött az orosz gépek elriasztására.

Japán védelmi hatóságai szerint az elmúlt években fokozódnak az incidensek az ország területe körül, amelyeket egyértelműen Tokió elleni erődemonstrációnak tartanak. A tendencia aggodalmakat okozott a szigetország vezetésében, ezért igyekeznek erősíteni a térségi védelmi hálójukat. Az augusztus 18-án Camp Davidben tartott háromoldalú megbeszélések célja is ez lesz: hogyan tudja megerősíteni a biztonsági szövetségét az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán. A találkozó demonstrálni tudja majd a három ország kapcsolatait, Pekingben „Ázsiai NATO-nak” nevezték a terveket. Szöul és Tokió ráadásul történelmi okokból is egymás riválisai, mégis a kínai fenyegetés hatására úgy tűnik, hogy félre tudják tenni a nézeteltéréseiket.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Hum Images/Universal Images Group via Getty Images