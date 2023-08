Nagyon jó híreket közölt a Moderna-vakcina gyártója

A Moderna vakcinája jelentősen megnövelte az EG.5 („Eris”) és FL.1.5.1 variánsok ellen irányuló antitestek szintjét, áll a vállalat közleményében, amelyben nem publikált klinikai vizsgálati adatokra hivatkozott.

A Centers for Disease Control and Prevention becslései szerint ezek a változatok tették ki az Egyesült Államokban e hónap elején a Covid megbetegedések mintegy 26%-át. A legtöbb esetet egyébként Kínában igazolták, de az EG.5 variáns jelenleg gyorsan terjed Európában is.

Júniusban az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal azt tanácsolta a gyógyszergyártó vállalatoknak, hogy az XBB.1.5 változat ellen célozzák meg az oltásokat, amely akkoriban a domináns törzs volt. Augusztus elején a CDC becslései szerint ez a változat az esetek alig több mint 10%-át tette ki.

A frissített oltás az FDA felülvizsgálata alatt áll. Ha jóváhagyják, heteken belül elérhető lesz

- közölte a vállalat.

Nemcsak a Moderna, hanem a Pfizer és a BioNTech szintén újabb oltásokat fejlesztenek, akárcsak a Novavax.

A Pfizer külön közleményben közölte, hogy frissített XBB.1.5 oltása egy egereken végzett vizsgálat alapján "hatékonyan semlegesít" számos változatot, köztük az EG.5.1-et is.

