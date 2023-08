Mindegy, ki nyeri a háborút, kínkeserves jövő vár Ukrajnára

A háború kirobbanása óta milliós tömegek menekültek el Ukrajnából. Az egyébként sem túl rózsás állapotban lévő ukrán társadalmi folyamatok ezzel még egy erős gyomrost kaptak. A konfliktus előrehaladtával azonban el kell kezdeni azon is gondolkodni Kijevben, hogy mivel tudják a külföldön tartózkodó állampolgáraikat az országba csalogatni. A helyzet kifejezetten borús, de nem teljesen reménytelen.

Különböző becslések szerint jelenleg az ukrán lakosság körülbelül 25-30%-a számít menekültnek, ez összesen több mint 10 millió embert jelent. A lakóhelyüket elhagyni kényszerülők körülbelül 40%-a az országon belül talált biztonságosabb lakóhelyet, azonban a többség az országot is elhagyta. A konfliktus kirobbanása óta azonban dinamikusan változott a frontvonal, több területet visszafoglaltak az ukrán csapatok, ahol elkezdődhetett a helyreállítás.

Az ukrajnai lakosság pontos meghatározása önmagában nehéz feladat. A kutatók számára kihívást jelent, hogy a nemzetközileg elismert, 1991-es határokat vegyék figyelembe, esetleg a 2015 és 2022 eleje közötti állapotban mérjék fel a népességet vagy az azóta az oroszok által elfoglalt területek nélkül határozzák meg az ország lakosságát. A kérdés még bonyolultabbá válik amiatt, hogy Ukrajnában 2001-ben tartottak utoljára népszámlálást. Bár azóta többször nekifutottak ennek a politikai vezetők, végül a cenzus azóta is elmaradt. Az ukrán statisztikai szerveknek részletes adatai vannak az ország lakosságának alakulásáról, de a pontos számokat illetően inkább csak becslésekre lehet támaszkodni.

Hasonló a helyzet az ukrán menekültkérdéssel is, mivel csak megbecsülni lehet az ukrán belső és külső menekültek számát. Az International Organization for Migration (IOM) jelentése szerint hozzávetőlegesen 5,2 millió ukrán él belső menekültként az országban, míg valamivel több mint 6,2 millió ukrán elhagyta hazáját. Az eltérő számítások alapján Ukrajna lakossága a háború előtt még az országot ért csonkítások ellenére is 40 millió fő felett volt, mára azonban teljes demográfiai katasztrófáról számolnak be a kutatók. A kutatások szerint az országban ma már akár 30 millió fő alá is csökkenhetett a ténylegesen Ukrajnában élők létszáma.

A legtöbb ukrán menekült Németországban (1,1 millió fő), Lengyelországban (1 millió fő) és Csehországban (0,3 millió fő) él.

A menekültek fele munkaképes korú nő, egyharmaduk pedig gyermek vagy fiatalkorú.

Ukrajna egyik legnagyobb társadalmi kihívása, hogy a külföldön menedéket találó ukrán állampolgárok számára hogyan tudják újra vonzóvá tenni az országot. A háború egyelőre nem ért véget, de az elmúlt hónapokban gyakorlatilag állóháború alakult ki a frontvonalakon, és egyelőre nem körvonalazódik a tavaly februárihoz hasonló, drámai méretű hadművelet egyik fél részéről sem. Ennek ellenére az orosz dróntámadások és rakétázások időszakosan szinte az ország egész területére kiterjednek és a polgári infrastruktúrát is érintik. A kijevi kormány már szeretne a háború utáni újjáépítésre koncentrálni, viszont még leginkább a harctéri események kötik le a figyelmét. Az oroszoktól visszaszerzett területeken már lassan megindult az újjáépítés, ami a belső és a külső menekültek számára is felveti a visszatérés lehetőségét.

A munkavállalás, mint a visszatérés kulcsa

Ukrajnában a népesedési kérdések egyébként is instabil lábakon állnak, már a háborút megelőző években is kritikusan alacsony volt a gyermekszületések száma, illetve növekedett a kivándorlás. Az egyelőre nem tisztázott, hogy a külföldre menekültek később mekkora számban érkeznek vissza hazájukba, azonban vannak kutatások, amelyek szerint az ország vonzóbbá tehető. Érdemes megvizsgálni, hogy egyáltalán az ukrán menekültek hogyan gondolkodnak az átmeneti lakhelyül szolgáló országban töltött tartózkodásukról.

Ukrán menekültek érkeznek egy németországi vasútállomásra. A kép forrása: Michael Matthey/picture alliance via Getty Images

Németországban készítettek egy átfogó kutatást az országban élő ukránok körében, ahol nagyon eltérő eredmények jöttek ki. A válaszadók 37 százaléka hosszú távra tervez az országban, míg a 34 százalék a háború befejeződésével hazatérne. Szintén jelentős volt a bizonytalanok aránya a felméréskor. Az elemzés a befogadó országban tapasztalt állapotokról is kérdezte a menekülteket, ahol egy jellemző tendencia alakult ki: a minimum évekre tervezők gyorsan nekiálltak a nyelvet megtanulni, hogy jobb lehetőségeik legyenek a munkaerőpiacon.

Minél tovább tart a háború, annál inkább csökken az esély a menekültek visszatérésére.

Hasonló témakörben kérdezte a záhonyi határátkelőnél az országba lépő ukránokat is az International Organization for Migration is. A megkérdezettek többsége (85%) nő volt, ami jól prezentálta az Ukrajnából menekültek demográfiai összetételét. A felmérés szerint mindössze a határon átkelők egyharmada (34%) tervezett hosszabban az országban maradni, a többiek csak egy rövid látogatásra érkeztek. A visszatérők között megoszlott, hogy mi volt a motiváció: legtöbben a családjukhoz szerettek volna visszatérni, de jelentős volt a javuló helyzet és a honvágy is a válaszok között.

A válaszok között kis számban fordult elő olyan, aki a munkaerőpiaci helyzetével magyarázta volna a hazatérés okát.

A munkaerőpiaci elhelyezkedés ugyanis drámai kérdés. Az Ukrán Jövő Intézet májusi felmérése szerint már csak 29 millió ukrán maradt az országban, és közülük mindössze 9,1-9,5 millióan dolgoznak. Az állami alkalmazottakat levonva ráadásul mindössze nagyjából 6-7 millió munkavállaló marad, akiknek a fennmaradó 22-23 millió fő számára meg kellene teremteni egy stabil államháztartás működését. A jelentés szerint a nyugdíjasok aránya már néhány éven belül kétszerese lehet a dolgozókénak.

A felmérések szerint az ukrán menekültek többségét a magasan képzett lakosság tette ki, közel 70%-os a felsőfokú végzettség körükben. A Wilson Center tanulmánya szerint a menekültek java talált magának munkát, de csak az egyharmada dolgozik a szakmájában. A menekült gyerekek többségét is sikerült oktatási intézményekben elhelyezni. Ráadásul az ukrajnai munkahelyek száma is csökkenő tendenciát mutat, ami jelentősen rontja a visszatérési lehetőségeket.

Egyes felmérések szerint a legfontosabb hazatérési tényezők a biztonság, a lakhatás és a stabil munkalehetőség az országban.

A külföldön elhelyezkedők helyzete ettől még messze sem kifogástalan, sokan a nyelvi korlátok miatt nehézkes beilleszkedésről és instabil anyagi kilátásokról számoltak be. A befogadó országoknak sem érdekük, hogy a menekültek visszamenjenek hazájukba, mivel mind a tőke, mind pedig a munkaerőpiacon jelentős többletet jelentenek az ország gazdaságának hosszútávon. Továbbá a kezdeti napok szociális ellátórendszert terhelő sokkját követően sorra jelennek meg az integrációs programok, amelyek az ukránok asszimilálását támogatják a többségi társadalomba.

Ukrán menekültek ünneplik a Húsvétot Lengyelországban. A kép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

A kínkeserves ukrán jövőkép

Az elhúzódó harcok további veszélyeket tartogatnak magukban az ukrán társadalomra nézve: minél tovább húzódik a konfliktus, annál inkább beilleszkednek az új ország társadalmába a menekültek, ezzel annak az esélye is megnő, hogy inkább külföldön választják a családegyesítést. Így akár további 1-1,5 millió munkaképes korú férfit veszthet a háború végével Ukrajna.

Érdemes a visszatérési hajlandóságra egy hasonló példát keresni, megfelelő összehasonlítást Európában a Jugoszlávia szétesésével kirobbant konfliktusok adhatnak. A balkáni országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a menekültek körülbelül harmada tért vissza hazájába. Ukrajna esetén is valami hasonlóra van kilátás, bár az optimista hangok szerint az ukránok hazaszeretete miatt akár a külföldiek fele is visszatérhet. Hosszabb távon azzal is számolni kell Kijevben, hogy pont a szülőképes korban lévő nők hagyták el többségében az országot, és ezért a születésszámok további jelentős csökkenésére van esély.

AZ IDEI ÉVRE IS MÁR ELKÉPESZTŐEN ALACSONY, 0,7-ES TELJES TERMÉKENYSÉGI ARÁNYSZÁMOT BECSÜLNEK AZ ORSZÁGBAN, DE VANNAK ELŐREJELZÉSEK, AMelyek MÉG ALACSONYABB, 0,55-ÖS ARÁNYT VÁRNAK. EZ A LEGALACSONYABB ÉRTÉK JELENLEG A VILÁGON.

Egy társadalom fenntartásához 2,1-es arányra lenne szükség.

Összességében úgy tűnik, hogy az ukrán menekültek még sokáig a nyugati országok társadalmának részei lesznek, még akkor is, ha a háború hirtelen véget érne. Tisztán kirajzolódik, hogy a bizonytalanság jelentősen rontja a visszatérés esélyét, és ezen viszont a konfliktus befejeződése sem segítene. Vélhetően akár milliós számban térnének vissza Ukrajnába a külföldre menekültek, de ez még mindig hatalmas emberveszteséget jelentene az ukrán munkaerőpiacon és a társadalmi összetételben. Ráadásul a leginkább sújtott régiókban évekig is eltartana egy esetleges újjáépítés. Az bizonyos, hogy az idő az ukránok ellen dolgozik, minél tovább kell külföldön élniük a távozóknak, annál jobban beilleszkednek a befogadóország társadalmába, és annál nehezebben térnek vissza régi-új hazájukba.

Címlapkép forrása: Christopher Furlong/Getty Images