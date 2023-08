Putyin utódja még romlottabb, brutálisabb és képmutatóbb lesz?

Portfolio 2023. augusztus 20. 15:12

Jövőre választásokat tartanak Oroszországban, ahol ugyan Vlagyimir Putyin számít a fő esélyesnek, de egyre több jel utal arra, hogy akár hatalomátadásra is sor kerülhet a Kremlben. Ennek oka lehet az eddig kudarcként elkönyvelhető, komoly presztízsveszteséget jelentő ukrajnai háború is, de a Jevgenyij Prigozsin által vezetett, végül hamvába halt puccskísérlet is megmutatta az orosz elnök gyengeségét. Szakértők szerint van esély a hatalomátvételre Moszkvában, de az egy Putyinnál is kegyetlenebb vezetőt juttathat a hatalomba.