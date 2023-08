Zelenszkij súlyos válaszcsapást helyezett kilátásba - Háborús híreink vasárnap

Biztos vagyok benne, hogy hadseregünk választ ad erre a terrortámadásra - helyezte kilátásba a vasárnap leadott üzenetében Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a válaszcsapást a Csernyihiv városát ért rakétatámadás után. Szerinte figyelemre méltó válasz lesz. Az ukrán elnök arra is kitért, hogy a Kijevtől mintegy 145 kilométerre fekvő várost ért támadás egybeesett az Úr színeváltozásának ünnepével, az ortodox ünneppel. A templomból kilépők és az arra járó emberek is megsérültek, amikor a rakéta eltalálta a színházat, ahol éppen egy találkozó zajlott. Az épületben az üzleti élet és más közösségek képviselői is jelen voltak, és az ukrán média arról is beszámolt, hogy dróngyártók is érintettek voltak a szombati találkozón.