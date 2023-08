Felvételeken, ahogy orosz páncélosok lepik el Kijev utcáit

A város vezetése ugyanis úgy döntött, hogy az orosz-ukrán háború során kilőtt (orosz) páncélosokat vonultatja fel a főváros utcáin. A főváros lakossága napokon keresztül megtekintheti a kiállítási darabokat és fényképeket készíthet velük.

A közösségi médiában rengeteg felvételt osztottak meg erről, itt van alább néhány:

Who needs fancy wedding venues when you can have the timeless charm of burnt Russian tanks as your backdrop? pic.twitter.com/vLvM3UBcrL