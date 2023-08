Gigantikus hadgyakorlatra készül az Egyesült Államok, Észak-Korea látványos üzenetet küldött

Kim Dzsongun az Észak-Korea keleti tengerpartján állomásozó flottához látogatott, és ott nézte végig egy cirkálórakéta kísérleti indítását egy hadihajóról

– közölte a KCNA állami hírügynökség.

A jelentés szerint a rakéta elérte a kitűzött célt, és az észak-koreai vezető méltatta a haditengerészet teljesítményét, amely szerinte a mozgékonyság mellett annak is bizonyítéka, hogy a hajók folyamatosan készenlétben állnak váratlan helyzetekre.

BREAKING: North Korean leader Kim Jong Un inspects the country's latest naval corvette for the first time publicly and watches a cruise missile launch demonstration from the ship, according to state media, coming amid threats to shoot down US reconnaissance planes pic.twitter.com/YjmxifPo9v