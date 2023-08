Itt vannak az első felvételek a hétvégi ukrán támadásról: nagyon értékes fegyvert semmisítettek meg

Az orosz védelmi minisztérium is elismerte, hogy szombaton dróntámadás érte az orosz katonai légibázist, az ukrán területeket támadó nagy hatótávolságú bombázók egyik központját. Moszkva elismerte, hogy a támadásban megsérült az egyik gép, de az alábbi felvételek azt mutatják, a Tu-22M-es bombázó teljesen megsemmisült.

First pictures have emerged regarding the Ukrainian drone attack in the Soltsy-2 airbase. The Russian MoD initially claimed that one plane was only damaged, but pictures of this Tupolev Tu-22M3 speak a different language.Source: https://t.co/Tlec0Df7TY