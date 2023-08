Szaporodnak a bizonyítékok: hamarosan teljesen ukrán kézre kerülhet Robotine

Az orosz milbloggerek jelentős része már "nehéz" helyzetről, a település hamarosan bekövetkező/bekövetkezett elvesztéséről beszél. A háború menetével egyik legkritikusabb csatorna, a Romanov vasárnap esti állítása szerint az ukrán erők a falu központi részét is ellenőrzik, az orosz jelenlét a falu déli részére szorult vissza.

Az alábbi felvételeket ukránpárti csatornák tették közzé X-en (ismertebb, régebbi nevén Twitteren), ezeken állítólag az ukrán fegyveres erőket láthatjuk a település központi részeinél. Az egyik felvételen még egy M2 Bradley gyalogsági harcjármű is látható, amely találatot is kap, de láthatólag nem szenved jelentős károkat.

️ROBOTYNE - Ukrainian mechanized units already present inside Robotyne (video dated August 16).On this video an Ukrainian M2 Bradley is seen moving inside the village providing cover for Ukrainian soldiers. During the clashes the Bradley takes a hit and seems to survive it. pic.twitter.com/uG0ToE6uQx