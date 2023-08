Amerikai szakértők: Ukrajna elkövetett egy súlyos stratégiai hibát

Ukrajna hibás stratégia mentén folytatja le a mostani hadjáratát: túlságosan megosztották erőforrásaikat ahelyett, hogy egyetlen koncentrált támadással elvágnák Melitopol felé az orosz utánpótlási vonalakat – nyilatkozták amerikai és nyugati katonai, stratégiai szakértők a New York Times-nak.

Amerikai szakértők szerint Ukrajna hibát követett el azzal, hogy egyenlően megosztotta erejét a keleti és a déli front között, ahelyett, hogy egyszerűen a déli, zaporizzsjai front áttörésére koncentrálna. A New York Times forrásai szerint Ukrajna vezetése konkrét javaslatot is kapott az Egyesült Államokból a támadás megindítása előtt arra vonatkozóan, hogy koncentrálják erőiket egy Melitopol elleni támadásra, de nem éltek a lehetőséggel.

A lap forrásai szerint a nyári támadás kezdeti kudarcait látva, augusztus 10-én egyszerre három befolyásos NATO-vezető, Mark Milley amerikai vezérkari főnök, Tony Radakin brit vezérkari főnök és Christopher Cavoli, az Egyesült Államok európai kontinensének főparancsnoka győzködte Valerij Zaluzsnij ukrán vezérkari főnököt arról, hogy váltson taktikát és koncentrálja az ukrán erőket a déli szektorba. Az NYT információi szerint ez a hívás sikerrel járt, ennek eredményét láthatjuk most kibontakozni Robotine térségében. A falu elfoglalásával ugyanis az ukránok lényegében áttörnék a déli front első védvonalát, melyet a lapnak nyilatkozó szakértők „komoly sikernek” neveztek.

Az NYT-nak nyilatkozó szakértők úgy látják, hogy Ukrajna azért nem koncentrálta egy frontra a támadást, mert egyenlően akarják megosztani erőiket, hogy ne legyen rivalizáció egyes műveleti csoportok, katonai vezetők szerint. Hozzáteszik: az Egyesült Államok nem ezt a doktrínát használja, de Ukrajna, ahogy Oroszország is, főleg szovjet eredetű műveleti struktúrát és döntéshozatali mechanizmusokat használ, amely eddig főleg hátrányukra vált a háború során.

Arra is kitérnek a szakértők, hogy érthetetlenül állnak azelőtt, hogy Ukrajna vezetése miért ölt ilyen sok erőforrást Bahmut megtartásába, most pedig visszaszerzésébe. Látják a politikai okait a döntésnek, viszont úgy látják, a háborúban a politikának a katonai döntések mögé kell helyeződnie. Ők úgy látják, hogy ha sikerül áttörni a déli frontot és megbénítani Oroszország logisztikai útvonalait, ezzel Bahmut visszaszerzése is könnyebbé válhat.

A szakértők arra is kitérnek, hogy Ukrajnának mindössze néhány hete van arra, hogy áttörje az orosz védvonalakat és lényeges területeket foglaljon el, hiszen hamarosan beáll az ősz és az esőzés, ez pedig jelentősen megnehezíti majd a katonai járművek mozgását a frontvonalon.

Azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a mostani hadjárat eredménye, megoszlanak a szakértői vélemények. Vannak, akik szerint Ukrajna a mostani frontszakasztól az Azovi-tengerig vezető út körülbelül feléig eljut majd 2023 teléig. Mások szerint ennél lényegesen konszolidáltabb lesz most már az ukrán területszerzés.

Címlapkép forrása: Viktor Fridshon/Global Images Ukraine via Getty Images