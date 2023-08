Friss elemzés: váratlan helyen lódulhat meg az ukrán offenzíva

Az ukránok már hónapok óta szakadatlanul próbálkoznak áttörni az orosz védelmi állásokon. Bár kisebb sikerekről be tudnak számolni, a tavaly őszihez hasonló áttörések egyelőre elmaradtak. Az elmúlt hetekben azonban egy reményteli helyen értek el sikereket az ukrán csapatok: sikeresen keltek át a Dnyeper folyón. Ez a tény pedig jelentős stratégiai előnyökhöz juttathatja Kijevet a jövőben - írja Veronika Poniscjakova a The Conversation elemzésében

Több jelentés is beszámolt róla, hogy az ukránok átkeltek az oroszok fő védelmi vonalának számító Dnyeperen az elmúlt hetekben. Nemcsak át tudtak kelni, hanem tartós állásokat alakítottak ki, amelyekkel nem bírnak az orosz védelmi erők, az állandó harcok ellenére sem tudják az ukránokat a folyó túloldalára visszaszorítani. Az egyelőre nem világos, hogy pontosan hány ukrán katona kelt át a Dnyeperen és mennyire stabil hídfőállásokat tudtak kialakítani.

Az ukrajnai haderő megjelenése a folyó keleti partján azonban komoly fegyvertény lehet az ukrán offenzíva felpörgetésében.

2023 nyár elején indult el a várva várt ukrán támadás az oroszok által megszállt déli területek ellen, eddig azonban csak csekély eredményeket sikerült elérni. A lassú és nyögvenyelős haladás csalódást keltő volt a nyugati szövetségesek és a közvélemény szemében is, különösen a tavaly őszi jelentős ukrán sikereket követően. Az már világosnak tűnik, hogy idén az ukrán csapatok nem fogják elérni eredetileg kitűzött céljukat, az orosz csapatok kettévágását az Azovi-tengerig történő eljutás révén.

A Dnyeper békeidőben jelentős gazdasági, közlekedési vagy mezőgazdasági jelentőséggel bír Kijev számára, az invázió kezdetét követően viszont a stratégiai szerepe emelkedett fel. A folyó természetes határ, amelyen keresztül kettévágható az ország. Az oroszok is erre alapoztak délnyugati védelmük megerősítése során.

Az ukrán átkelés és hídfőállás kialakításának híre azonban pont ennek a természetes határvonalnak az elvesztését jelenti.

Bár egyelőre csak kisebb rajtaütéseket hajtottak végre, melyeket az oroszok rendre visszavertek, a stabil pozíciók hosszú távon egy jelentősebb művelet végrehajtásának reményével is kecsegtetnek. Egyelőre az ukrajnai csapatok fő fókusza, hogy több bázist alakítsanak ki és megerősítsék a jelenlétüket a Dnyeper keleti partján.

Több szempontból hozhat eredményeket a jelenlétük: egyrészt lehetőséget adhat a jövőben akár egy komolyabb benyomulás kísérletének, ami jelentős területi nyereséggel kecsegtethet; másrészt meg tudják osztani az orosz erők figyelmét, akik átvezényelhetnek csapatokat más frontvonalakról. Ez utóbbi meggyengítené a védelmi állásokat és lehetőséget adna az ukrán csapatoknak az áttörésre.

Az oroszok egyensúlyozásra kényszerülnek a kettő között, az eltolt fókusz óhatatlanul valamelyik frontvonal védelmének meggyengüléséhez vezetne.

Mindkét oldalról a Krímet veszélyeztetné egy ukrán áttörés.

Elemzők szerint a harcok nem válnak azonban könnyebbé a jövőben, hanem továbbra is nehéz, sok veszteséggel járó hadműveletekre kell számítani. Ukrajnának közben azzal is kell számolnia, hogy egyre több szövetségese bizonytalanodik el a támogatást illetően. A legutóbb Szlovákiában tekerték lejjebb az ukrán kérdést a választások közeledésével, de már az Egyesült Államokban is erősödnek a szkeptikus hangok.

