Itt a legegyértelműbb bizonyíték, hogy véget ért a koronavírus-járvány

Észak-Korea kedden újraindította nemzetközi kereskedelmi légijáratait, amelyeket 2020-ban a koronavírus-járvány miatt állított le.

Az észak-koreai Air Koryo állami légitársaság első gépe kedden reggel Pekingben landolt. A pekingi nemzetközi repülőtér közlése szerint a repülő délután vissza is tér Phenjanba.

A Reuters Észak-Koreában is jelen lévő nyugati utazási irodák alapján azt írja, a visszaúton még a járvány kitörésekor ott rekedt észak-koreaiakat visznek haza Kínából.

A kínai külügyminisztérium hétfőn jelentette be, hogy jóváhagyták az Air Koryo Kína és Észak-Korea között közlekedő személyszállító repülőjáratainak újraindítását.

Phenjanból Oroszország felé is újraindulnak a járatok, az első gépet péntekre várják Vlagyivosztokban.

A 2020-ban kitört pandémia miatt Észak-Korea teljesen lezárta határait.

A vasúti és közúti áruszállítást már tavaly helyreállította Kínával és Oroszországgal.

A múlt héten Észak-Korea azt is engedélyezte, hogy sportolói elutazzanak Kazahsztánba egy taekwondo versenyre. A versenyzőket busszal szállították a kínai határra.

A legtöbb nagykövetség 2020-ban bezárt Phenjanban, mert nem tudták rotálni a munkatársakat. Az észak-koreai vezetés egyelőre nem közölte, mikor térhetnek vissza, de egy nyugati diplomata szerint előbb a „baráti országok” diplomatáinak lesz erre lehetőségük, csak utána mehetnek a nyugatiak.

A címlapkép illusztráció, forrása: Eric Lafforgue/Art In All Of Us/Corbis via Getty Images