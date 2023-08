Kiszivárgott, milyen kapcsolat volt Elon Musk és Vlagyimir Putyin között

Elon Musk amerikai milliárdos és SpaceX-alapító a Pentagon korábbi alelnökével, Colin Kahl-lal és több más személlyel folytatott beszélgetésben elismerte, hogy 2022 őszén tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és folyamatos kapcsolatban állt a Kreml vezetőségével – számolt be róla a The New Yorker