Műholdfelvételek bizonyítják: Ukrajna néhány drónnal elkergette az orosz bombázóflottát

Az alábbi felvételeken a Szolckij-2 légibázisról készített műholdfelvételek láthatóak. Augusztus 16-án a bázis még sértetlen volt, tele Tu-22M3 stratégiai bombázókkal, ezt követően augusztus 21-én már eltűntek a bombázók, illetve látható a dróntalálat helyszíne is, ahol megsemmisült az egyik Tu-22-es.

Satellite images appeared from the Russian Soltsy-2 air base, where a Tu-22M3 strategic bomber was destroyed by a Ukrainian drone. The pictures also show that after the successful attack, the Russians took away the rest of the planes, likely to Olenya. pic.twitter.com/JZ9sbsZKi7