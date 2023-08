Van egy terület, ahol igazán komoly gondokat okozhat Putyinnak a Wagner-lázadás

Már majdnem két hónapja történt a Wagner lázadása Oroszországban, azonban máig komoly kérdéseket vetnek fel az események. A zsoldosok jövője az egyik kérdés, azonban a moszkvai elit és a Kreml megítélése sokkal fontosabb. Moszkva pedig jelentős arcvesztéssel tudja túlélni az incidenst, ha nem ad megfelelő válaszokat.

2023 június végén az egész világot megdöbbentő képsorok érkeztek Oroszországból: a korábban Vlagyimir Putyin orosz elnök hű szövetségesének gondolt Wagner zsoldoscsoport Oroszország nagyvárosaiban vonult fel az orosz hatalom ellen. Bár a zendülés gyorsan véget ért, mégis hosszútávú hatásokat gyakorolhat az oroszok nagyhatalmi ambícióira nézve.

A Wagner már legalább 2014 óta aktívan segíti az oroszokat, egyszerre akár több területen is. Jelen voltak Ukrajna 2014-es „szeparatista” mozgalmainál, ott voltak Szíriában, műveletekben segítették az oroszbarát líbiai tábornokot és több Moszkva-szimpatizáns afrikai államban is a Putyinhoz hű erőket támogatták. 2022-ben aztán az oroszok ukrajnai inváziója után a frontvonalakon is gyorsan megjelentek. A zsoldosok ázsiai tevékenységéről még kevesebb információ állt rendelkezésre, mint az afrikai konfliktuszónákból.

Egyes információk szerint pedig a Wagner afganisztáni, mianmari és észak-koreai feladatokat is vállal.

Az Asia Times szerint ázsiai területeken többoldalú feladatkört látnak el: személyvédelem, kiképzési feladatok, toborzás az ukrán frontvonalra, fegyverszállítás. Ezek a kapacitások a puccskísérlet következtében könnyen meglehet, hogy az orosz elithez közelebb kerülnek. Ez azonban nem jelenti, hogy a jövőben nem számít a Wagner zsoldosaira Moszkva. Számos olyan területen van kiemelkedő tapasztalatuk, amit hasznosítani tudnának.

A zsoldosok kérdésénél nagyobb gondot jelent az ázsiai országok bizalomvesztése Putyin irányába. A helyzetet utána látszólag gyorsan stabilizálta az orosz elnök, azonban hosszútávon kérdéses, hogy miképpen hat majd a megítélésére. A Kreml legtöbb ázsiai szövetségese elítélte a zsoldoslázadást, de a médiában az orosz gyengeséget firtató hangok jelentek meg. Sőt, egyes vélemények szerint már Oroszországot is instabilitás fenyegeti, nem csak a vezetést.

Putyinnak gyorsan erőt és egységet kell mutatnia a reputációja visszaállításáért, ami időigényes feladat lesz. Amennyiben ez nem fog menni, akkor számos szövetségest fog veszteni Ázsiában.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images