Fontos területen segíti ki London az ukránokat: nukleáris megállapodás született

A britek segítenének Kijevnek leválni a létfontosságú nukleáris erőművek ellátásában Oroszországról. A szigetország exporthitel-ügynöksége összesen 192 millió fontos hitelkeretet ad az ukrán energiaipari vállalatnak, az Energoatomnak. Az ügylet keretein belül a brit Urenco urándúsítási szolgálatokat nyújt az ukrán vállalatnak.

Az atomenergia létfontosságú az országban, a villamosenergia-termelés több mint felét nukleáris erőművekben állítják elő.

Shapps reméli, hogy a lépés segítségére lesz az ukránoknak és sikerül leválni az orosz fűtőanyag-függőségről. A zéró kamatú hitellel Nagy-Britannia nem katonai célú támogatásai összesen megközelítik az 5 milliárd fontot Ukrajnába. A miniszter ukrán kollégáival találkozott és megtekintett egy ukrán erőművet is, amelyet megrongáltak az oroszok. A téli időszakban rendszeresen támadták az orosz csapatok az ukrán energiainfrastruktúrát, most is tartanak a helyreállítási munkálatok.

Putyin barbár inváziójával szemben megingathatatlan a támogatásunk Ukrajna számára - az Egyesült Királyság továbbra is Ukrajna mellett áll, miközben az visszaveri az orosz támadásokat és újjáépíti országát

– mondta Shapps. Hozzátette, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök fegyverként használja a fűtőanyag-szállítmányokat, de a mostani lépéssel erősödik Ukrajna energiabiztonsága.

A címlapképen egy a téli orosz csapásokat követően megjavított ukrán atomerőmű látható. Címlapkép forrása: Serhii Korovayny/Global Images Ukraine via Getty Images