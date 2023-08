Megerősítették: meghalt Prigozsin

Korábban a Wagnerhez köthető Telegram csatorna Grey Zone arról számolt be, hogy a gépet a légvédelem lőtte le a Moszkvától északra fekvő Tver régióban. A helyi lakosok két csattanást hallottak a becsapódás előtt, és két gőzcsíkot láttak.

A Tass hírügynökség szerint a repülőgép, egy Embraer Legacy magángép, a földet éréskor kigyulladt, négy holttestet már megtaláltak. A repülőgép kevesebb mint fél órát volt a levegőben.

BREAKING:Russia just shot down a private jet belonging to Prigozhin over the Tver region.Has Putin killed the leader of the Wagner Group? pic.twitter.com/whDlhgmYAu