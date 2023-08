Ritkán látott német páncélos bukkant fel az ukrán fronton, máris elég csúnya helyzetbe került

Eddig viszonylag kevés Marder lövészpáncélos jelent meg az ukrán fronton, most viszont az elitegységnek számító 82-es számú gépesített dandár bevetette Robotine térségében. A páncélos azonban egy lövészárok miatt mozgásképtelenné vált, bár még így is tud az ukrán katonáknak segíteni.

Körülbelül egy hete érkeztek az első felvételek arról, hogy az ukrán 82-es számú gépesített dandár rohamot indított a zaporizzsjai Robotine felszabadításért. Az offenzíva során előkerülnek olyan NATO-fegyverek is, amelyeket eddig nem láthatott a nagyközönség az ukrán frontvonalon.

Az első veszteségek képei mellett most egy igencsak furcsa helyzetet láthatunk: egy német Marder lövészpáncélos szorult lövészárokba. A jármű alatti résen az ukrán katonák továbbra is közlekedni tudnak, sőt akár védelmet is nyújthat a katonák számára támadás esetén. Ezt azonban minden bizonnyal nem szeretnék rendszeresíteni a frontvonalon, ahhoz igencsak drága és pazarló megoldás lenne.

A Marder 1A3 of the 82nd mechanized got stuck in a trench. pic.twitter.com/OGfnSjJXR8 — NOELREPORTS () August 22, 2023

A lövészpáncélosokat még márciusban indította útnak Kijev felé a német kormány. A páncélosok már közel negyven éve szolgálták a Bundeswehr kötelékében, amikor 2010-ben elkezdték leváltani őket. Kora ellenére a Marder kiváló harcjármű hírében áll: frontpáncélzata képes megállítani a BMP-2-es orosz lövészpáncélos 30mm-es gépágyújának lövedékét, fegyverzete egy 20mm-es gépágyúból és egy MG3-as 7,62x51mm-es géppuskából, valamint opcionálisan egy tankelhárító rakétából áll, az alapváltozat pedig hat katonát is képes szállítani.

A címlapkép illusztráció, egy német Marder 1A3 típusú lövészpáncélos látható rajta gyakorlat közben. Címlapkép forrása: Armin Weigel/picture alliance via Getty Images