Világrekorder orosz fegyvert pusztítottak el az ukránok Bahmutnál

Bár tegnap arról írtak amerikai lapok, hogy NATO-vezetők unszolására Ukrajna déli frontjára csoportosította át tartalékait az ukrán haderő, Bahmut továbbra is intenzív támadás alatt áll.

Friss felvételek szerint az ukrán kamikaze-drónok már Bahmut városi területein dolgoznak, friss felvételek szerint a déli városrészben sikerült likvidálni egy 2Sz4 Tyulpan önjáró aknavetőt.

A 2Sz4-es a világ legnagyobb kaliberű, jelenleg is hadrendben lévő önjáró aknavető-rendszere. Fő fegyverét egy 240 milliméteres aknavető alkotja.

: A Russian 2S4 Tyulpan 240mm self-propelled mortar was destroyed by a FPV loitering munition strike of the Ukrainian 92nd Assault Brigade in the area of Bakhmut, Oblast. #Ukraine