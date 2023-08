Itt vannak az első videók az ukrán partraszállásról - Csak egy „hecc” művelet volt?

A hírszerzés által közzétett két felvétel egyikén a Krím-félsziget közelében haladó ukrán katonai motorcsónakok láthatóak, míg a másikon már a partraszállt egységek akciója látható. Az első felvételek alapján úgy tűnik, egy ukrán zászló felhúzásán kívül nem történt érdemi esemény a félszigeten.

️The unit of the Main Intelligence Directorate of the Ministry of Defense of Ukraine «Artan», is carrying out a combat mission this morning on the territory of the temporarily occupied CrimeaDetails of the operation later. pic.twitter.com/AWwp5kWrtu