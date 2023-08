Lezárult a fejlesztés, elkezdődhet a magyar katonai drón alkalmazása

Portfolio 2023. augusztus 24. 09:25

Utolsó tesztrepüléseit is sikeresen teljesítette a ProTAR, ezzel hivatalosan is lezárult a célanyag-drón rendszer két és fél éves fejlesztési szakasza. A Magyar Honvédség megrendelésére fejlesztett sugárhajtású drón most első megrendelőit várja. A hadsereg légvédelmi képességének fejlesztésére hivatott pilóta nélküli repülő rendszer akár 500 km/órával is képes kötelékben repülni, segítségével valós körülmények között szimulálhatóak a támadó repülőgépek.