Elképesztő képsorok: így zajlott a csata Robotine településért

A felvételen egy ukrán haditengerészeti különleges műveleti központ fegyveresei láthatók Robotine környékén.

Az összevágott videó végén a sebesült katonákat szállító Humvee terepjáróba majdnem becsapódik egy orosz kamikaze drón, de végül a földet találja el.

Video of members of Ukrainian SSO's 73rd Naval Special Operations Center during fighting around Robotyne. The video shows a near miss from a Russian FPV loitering munition on a humvee at the end. https://t.co/afnCMXglIB