Úgy néz ki, hatalmas páncélosrohamra készül Ukrajna – 100 harcjármű feszülhet neki az orosz védelemnek

Hetek óta koncentrált ukrán támadás zajlik a Zaporizzsja megyében található Robotine térségében, a napokban valószínűleg vissza is foglalták az ukránok a települést, megtörve ezzel az első orosz védvonalat Tokmak felé.

Több orosz forrás is publikált egy hőkamerás drónfelvételt, melyen elmondásuk szerint az látható, hogy az ukrán haderő körülbelül 80-100, főleg nyugati gyártmányú harcjárművet vont össze Orihiv térségében.

A harcjárműveket kezelő ukrán rohamdandár az oroszok szerint arra készül, hogy egy nagy, koncentrált támadással áttörje a Robotine után felhúzott orosz védvonalakat és eljusson akár egészen Tokmak városáig.

