Zsákutcába jutott a Nyugat stratégiája, fordulatra van szükség a háborúban – Ez lehet a patthelyzetből kivezető út

Az orosz–ukrán háború fordulóponthoz érkezett. Tetszik, nem tetszik – bár a háborút stratégiai és politikai értelemben Ukrajna (és a Nyugat) már megnyerte –, a hadszíntéren tovább folynak a harcok, lényegében patthelyzet alakult ki, a küzdelem kimenetele távolról sem tekinthető lefutottnak és attól – is – függően, hogyan alakulnak a hadműveletek, a háború katonai értelemben még sokféleképpen végződhet. Abból kell kiindulnunk – tetszik, nem tetszik –, hogy ugyan kizártnak tekinthető, hogy Oroszország elérje kitűzött céljait, de annak sincs sok esélye, hogy Ukrajna felszabadítsa valamennyi megszállott területét.

Patthelyzet alakult ki a háborúban

Itt és most arra koncentrálunk, hogy

mit kell tenni a Nyugatnak, hogy ezt a megoldást a lehető legnagyobb mértékben elősegítse; és

milyen (akár átmeneti) megoldás eredményezhet tartós és szilárd békét.

Ha szembenézünk a tényekkel, és levonjuk a tanulságot az elmúlt egy-másfél év eseményeiből, azt kell látnunk, hogy a Nyugat politikája arra elégnek bizonyult, hogy a kezdeti orosz sikerek után megállítsa az orosz előrenyomulást, és olyan helyzetet teremtsen, amelyben nagy valószínűséggel további lényeges orosz területszerzés nem lehetséges. De ezzel egy időben korlátozza is az ukrán sikereket annyiban, hogy várhatóan nem teszi lehetővé nemhogy a kitűzött (és teljesen legitim) ukrán cél, az összes megszállt terület visszaszerzését, de egyáltalán, lényeges területek felszabadítását sem. Ennek a helyzetnek a kialakulásához természetesen az is hozzájárult, hogy az orosz haderő „összeszedte magát”, és ma lényegesen hatékonyabban működik, mint az elmúlt másfél évben, de mivel ezen nem nagyon tudunk változtatni, ezt adottnak elfogadva kell azon gondolkodni, hogyan törthetünk ki a kialakult patthelyzetből.

Hasonlóképpen

azt is végig kell gondolni, hogyan teremthetünk olyan helyzetet, amelyben Oroszország hajlandósága egy reális „béketerv” elfogadására, illetve első menetben történő elfogadására lényegesen megnövelhető.

Ugyanis jelenleg semmilyen készséget nem látunk arra, hogy Moszkva egyáltalán meggondolja, hogy tárgyalásokba kezdjen valamennyi követelésének elfogadása nélkül. Erre, persze, a Moszkva-párti kórus majd rázendít, hogy Zelenszkij követelései ugyanilyen elfogadhatatlanok, és Ukrajna se hajlandó tárgyalásokra. De ez természetesen csak látszólag van így, hiszen egyrészt Ukrajna álláspontjára sokkal nagyobb ráhatással van a Nyugat, másrészt pedig aki elfogulatlanul és elég alaposan vizsgálja, tudhatja hogy Ukrajna – Oroszországtól eltérően – valójában már többször tett komoly utalásokat arra nézve, hogy hajlandó lenne tárgyalásokra maximális követelései elfogadása nélkül is. Arra a magától értetődő igazságra most nem is térünk ki, hogy milyen óriási különbség van az agresszor és az áldozat között ebben a tekintetben is.

Az utóbbi hetekben, sajnos, csökkentek a tárgyalások esélyei. Ennek oka egyrészt abban van, hogy – mint mondtuk – az orosz haderő bizonyos mértékben magára talált és hatékony védelmi vonalakat épített is, amelyek eddig sikerrel álltak ellen az ukrán támadásoknak. Egy próbatétel még valószínűleg hátravan: ha és amennyiben sor kerül a sokszor beharangozott nagy ukrán ellentámadásra. Ennek azért vannak esélyei, hiszen azt látjuk, hogy lényeges ukrán erőket vontak össze, amelyeket még nem használtak fel, és azzal sikerülhet áttörni az orosz vonalakat az Azovi-tenger felé.

De nem gondolom, hogy stratégiai sikereket érhetnének el az ukrán erők. Az oroszoknak ezzel egy időben nincs elég erejük nagyobb támadás indítására, és úgy látszik, ezt be is látták: alapvetően védekezésre és kisebb helyi támadásokra futja erejük.

Ez akár még növelhetné is a tárgyalások esélyét – ahogy néhány hónappal ezelőtt e sorok szerzője is gondolta –, ha más események nem hatnának ez ellen. És azt is meg kell jegyezni, hogy a patthelyzet alapvetően Oroszországnak kedvez. Emellett azt is látni kell, hogy Oroszország újabb incentívát kapott a háború akár alacsonyabb színvonalon történő folytatására, amikor a NATO úgy döntött, hogy addig nem hívja meg Ukrajnát a szervezet tagjainak sorába, amíg a háború folytatódik. Ez a pillanatnyilag, taktikailag érthető döntés azonban hosszú távon, stratégiailag azt jelenti, hogy Oroszország de facto vétójogot kapott Ukrajna NATO-tagsága fölött.

A Nyugat tehát óriási kihívás elé került: hogyan kerüljön ki ebből a kettős csapdából úgy, hogy közben előmozdítsa Ukrajna sikerét, a háború belátható időn belüli befejezését. A befejezést sürgeti az is, hogy szemmel látható jelei vannak annak, hogy a szövetségesek kifáradnak, „unják” a sehova se vezető helyzetet, de nem igazán tudnak mit kezdeni vele. Sokszor sokan elmondták már, hogy a Nyugatnak egyre nehezebb fenntartani Ukrajna támogatásának eddigi szintjét. Különösen veszélyes ebben az összefüggésben, hogy az USA-ban – hála Donald Trump és hívei áldásos tevékenységének – a republikánusok egyre megosztottabbak ebben a kérdésben (is), ami már most is megnehezíti a kormányzat dolgát, de a bizonytalan kimenetelű választások és az azt megelőző választási harc már most is komoly negatív hatással van, beleértve a közvélemény támogatását is.

Hasonló jelenségek láthatóak az oroszokat valamilyen módon és mértékben támogatók körében is – bár ez kevésbé észrevehető, mivel a támogatók zöme nem transzparens autokrata rendszer. De ha jobban szemügyre vesszük például Kína álláspontját, ennek nyilvánvaló jelei vannak. És meggyőződésünk, hogy Kína – tetszik, nem tetszik – komoly szerepet játszik abban, hogy Oroszország hajlandó-e álláspontjának módosítására.

Következésképpen

itt az ideje, hogy a Nyugat – Ukrajnával együtt – újragondolja stratégiáját, elismerje, hogy az eddigi stratégia abban az értelemben sikeres volt ugyan, hogy stratégiailag és politikai értelemben Oroszország minden kitűzött célja meghiúsult, és nagyon régen nem volt annyira rossz helyzetben, mint most, de a hadszíntéren nem sikerült áttörést elérni, a fronton gyakorlatilag befagytak a műveletek, és az idő egyre inkább Oroszország kezére játszik.

Ebben a helyzetben nyilvánvalóan új stratégiára van szükség: a „csináljunk mindent úgy, mint eddig, csak kicsit jobban”, kudarcra van ítélve.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Szergej Sojgu védelmi miniszterrel és Valerij Geraszimov vezérkari főnökkel. Forrás: kremlin.ru / Wikimedia Commons

Mik legyenek egy új nyugati és ukrán stratégia alapjai?

Bevezetőben hangsúlyozom kell, hogy ennek a stratégiának csak akkor van értelme, ha elemeit nem apránként alkalmazzuk, hanem egyszerre, egységes lépésként, rövid idő alatt és határozottan. Ellenkező esetben továbbra is elpazaroljuk eszközeinket, az egyre növekvő ukrán veszteségek alááshatják az ukrán – és a nyugati – közvélemény támogatását, azaz kudarcra vannak ítélve, és egyre inkább Oroszország felülkerekedéséhez vezetnek

Először is, felül kell vizsgálni az Ukrajnának nyújtott támogatás mértékét és ütemezését. Látható, hogy az ukrán félnek felszerelés tekintetében leginkább két területen vannak égető szükségletei: a légvédelemben és a támadóeszközök (páncélos erők és nagyhatású tüzérség) tekintetében. Ennek megfelelően a támogatást is ezekre a területekre kell koncentrálni. Ennek érdekében gyors és határozott döntésekre van szükség.

A „rossz hír”, hogy

legjobb gyakorlatilag elfelejteni az F–16-os ügyet.

Igaz, nagyméretű támadó hadműveletekhez lényeges a légifölény biztosítása. Azonban ehhez néhány tucat F–16 nem elég, figyelembe véve az orosz légierő eddig még be nem vetett képességeit. Szemmel látható, hogy ezek szállítása 2024 előtt nem lehetséges, addigra meg már valószínűleg késő lesz. De ezen túlmenően, véleményünk szerint, nem is lenne döntő hatása a harcok alakulására. Egyrészt azért nem, mert Oroszországnak nagy mennyiségben áll rendelkezésére légierő – ha eddig nem is vetették be –, arra biztosan elegendő, hogy a viszonylag kisszámú F–16-ossal hatékonyan szembe tudnának szállni. De ennél is nagyobb probléma a logisztika. Merevszárnyű harci gépeknek nagyon komoly infrastruktúrára van szüksége. Például jó minőségű repülőterekre, megfelelő kiszolgáló felszereléssel. Ezek könnyű puha célpontokat jelentenének az orosz csapások számára: szinte biztosra vehető, hogy ha fel is tudnak szállni ukrajnai repülőterekről, mire visszatérnek a bevetésről, nem lenne hova leszállniuk. Sokkal inkább a csapatlégvédelemre kellene koncentrálni.

S ezzel el is érkeztünk a segítségnyújtás átalakításának egyik döntő kérdéséhez.

Ukrajna katonailag legnagyobb problémája jelenleg a hatékony légvédelem hiánya.

Sem civil létesítményeit, sem haderejét nem képes eredményesen védeni, megfelelő eszközök hiányában. Az eddig juttatott eszközök – bármilyen hatékonyak is –, nem elegendőek ezen feladatok eredményes végrehajtására. Ezen túlmenően a fokozatosan, azaz lassan Ukrajnának juttatott eszközökkel szembeni orosz ellenintézkedések kidolgozására is időt adnak, aminek következtében a mégoly hatékony eszközök hatékonysága is idővel – viszonylag gyorsan – csökken.

Következésképpen az Ukrajnának nyújtott segítség lényeges hatékonyságnövelése kulcskérdésének a légvédelem radikális erősítéséhez nyújtott gyors és nagyméretű eszközök szállítását tartjuk, a Patriotok számának lényeges növelésétől a hatékony csapatlégvédelem megteremtéséig.

Másodszor,

az orosz vezetés békére való hajlandóságának növelése érdekében fokozni kell azoknak a műveleteknek a mértékét és hatékonyságát, amelyek különösen fájdalmas veszteségeket okoznak és világossá teszik az orosz közvélemény előtt, hogy országuk háborúban áll.

Ennek érdekében olyan célpontok támadása is szükséges, amelyeket eddig nem, vagy csak alig támadtak. Ezek között előkelő helyen áll az orosz Fekete-tengeri Flotta, a krími orosz bázisok, a Krím ellátásához elengedhetetlen objektumok – köztük is a szimbolikus értékkel is bíró Kercsi-híd –, és bizony oroszországi célpontok is, mindenekelőtt a megszállt területeken lévő és a határhoz közel eső orosz logisztikái bázisok, de demonstratív jelleggel egyes orosz városok is.

Ezt a nemzetközi jog egyértelműen jogosnak ismeri el. A kérdés, hogy kell-e tartani attól, hogy az oroszok túlreagálják ezeket a lépéseket (például nukleáris fegyverekkel viszonozzák). Véleményünk szerint igen, kell ugyan ettől tartani, de ha a javasolt stratégia a maga egészében kerül alkalmazásra, ennek valószínűsége nagymértékben csökken.

Harmadszor, Ukrajna NATO-tagsága. Nehéz lenne vitatni, hogy a jelenlegi álláspont, amit a vilniusi csúcstalálkozó rögzített, bár pillanatnyilag érthető, de már középtávon is tarthatatlan, hiszen lényegében az oroszok kezébe adja a döntést Ukrajna NATO-tagságáról, lehetővé teszi, hogy azt szinte korlátlan ideig megakadályozzak, és ráadásul a háború valamilyen szinten történő folytatására ösztönzi Oroszországot, az eddiginél is minimálisabbra csökkentve a fegyverszünet valószínűségét.

Ez egy igazi gordiuszi csomó! Nagy Sándor biztosan habozva állna előtte, mint ahogy másnak sincs meg az átvágásához szükséges kardja. Inkább csak kibogozni lehet, óvatosan, de határozottan, több egyidejű lépéssel. A fentiekben leírtak mellett egy ilyen lépés kell, legyen Ukrajna NATO-tagsága.

Recep Tayyip Erdogan török és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozója 2022. augusztus 18-án. Forrás: President.gov.ua / Wikimedia Commons

Az ukrán NATO-tagság gordiuszi csomója

Legtöbben úgy gondolják, hogy Ukrajna NATO-tagsága azonnali háborút jelentene Oroszországgal. Véleményünk szerint ez azonban nagyfokú leegyszerűsítése a valóságnak.

A washingtoni szerződés ötödik cikke alapján

egyikük vagy többjük ellen, Európában vagy Észak-Amerikában intézett fegyveres támadást valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek.

Ez rendben is van, egyértelmű: ha az Észak-atlanti Tanács egyhangúlag úgy dönt, hogy valamelyik tagállamot támadás érte, és ennek alapján az ötödik cikk alkalmazásra kerül, tiszta jogi helyzet áll elő.

Az Észak-atlanti Szerződés 5. cikke



A Felek megegyeznek abban, hogy egyikük vagy többjük ellen, Európában vagy Észak-Amerikában intézett fegyveres támadást valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek és ennélfogva megegyeznek abban, hogy egyikük vagy többjük ellen, Európában vagy Észak-Amerikában intézett fegyveres támadást valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek azzal, hogy egyénileg és a többi Féllel egyetértésben azonnal megteszi azokat a intézkedéseket – ideértve a fegyveres erő alkalmazását is –, amelyeket a békének és biztonságnak az észak-atlanti térségben való helyreállítása és fenntartása érdekében szükségesnek tart.

Az alkalmazást illetően azonban számos kérdés merül fel:

Először: háborúba keveredik-e a támadó a NATO-tagországokkal, azaz automatikusan beáll-e a hadiállapot közöttük. Erre a kérdésre a válasz egyértelmű: nem. Tehát Ukrajna NATO-tagsága ebben az értelemben nem jelentene automatikusan háborút a NATO-országok és Oroszország között.

Másodszor: az ötödik cikk igen rugalmas abban a tekintetben, hogy a tagországok mit cselekszenek ebben az esetben. Azt mondja

egyikük vagy többjük ellen, Európában vagy Észak-Amerikában intézett fegyveres támadást valamennyiük ellen irányuló támadásnak tekintenek.

Mit is jelent ez?

Indulásnak szögezzük le, mit nem jelent. Nem jelenti azt, hogy minden tagország automatikusan és kötelező módon haderejének egészét, vagy jó részét köteles harcba küldeni a támadó ellen. Még csak arra sincs kötelezve, hogy katonai segítséget nyújtson. Azaz minden tagállam diszkrecionális joga, hogy meghatározza, milyen segítséget nyújt a támadás ellen. Ennek mértéke és milyensége a tagállam döntésétől függ – természetesen a szövetségen belül konzultációk függvényében.

Konkrétan:

egyénileg és a többi Féllel egyetértésben azonnal megteszi azokat az intézkedéseket – ideértve a fegyveres erő alkalmazását is –, amelyeket a békének és biztonságnak az észak-atlanti térségben való helyreállítása és fenntartása érdekében szükségesnek tart.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden tagállam maga dönti el, reszt vesz-e, és ha igen, milyen módon és mértékben katonai erő alkalmazásával vagy anélkül a közösen elhatározott műveletekben. A hidegháború alatt a NATO minden erőfeszítése arra irányult, hogy meggyőzze a potenciális ellenséget, hogy támadás esetén minden tagállam gyakorlatilag minden bevethető katonai képessége bevetésre is kerül. Ezt támasztotta alá a NATO-országok haderejének telepítése, felszerelése, kiképzése, doktrínája, a végrehajtott hadgyakorlatok, illetve a politikai és katonai vezetők nyilatkozatai: az elrettentés érdekében ez elengedhetetlen volt és működött.

A hidegháború után ez radikálisan megváltozott. A NATO-országok haderőinek képességei egyre kevésbé voltak alkalmasak az elméletileg változatlan cél megvalósítására, és ezt támasztotta alá minden, ami korábban az ellenkezőjét volt hivatott bizonyítani: alapvetően megváltozott a haderő telepítése, felszerelése, kiképzése, doktrínája, a végrehajtott hadgyakorlatok és a politikai és katonai vezetők nyilatkozatai. A koronát a változásokra az Észak-atlanti Tanács 2001. szeptember 12-i döntése helyezte fel, amelyben az Egyesült Államok elleni előző nap végrehajtott terrortámadásra válaszul eldöntötte, hogy az kimerítette a Washingtoni Szerződés 5. cikkelyében foglaltakat. És ennek végrehajtásaként – nem történt semmi. Az automatizmus mítosza egy csapásra szertefoszlott.

Szigorúan véve,

ha Ukrajna NATO-tag lenne – lesz –, a jelenlegi anyagi támogatás teljes mértékben megfelel az ötödik cikkely által előírt kötelezettségnek.

Nincs olyan kötelezettség és nem is lenne Ukrajna NATO-tagsága esetén sem, hogy NATO-tagországok katonái harcoljanak a támadó, jelen esetben Oroszország ellen.

Milyen változást jelentene mégis Ukrajna NATO-tagsága? Ez a NATO-tagállamoktól – és Ukrajnától – függ.

Elképzelhető és a tagsági kötelezettséggel teljes mértékben összeegyeztethető, ha az eddigi támogatás folytatódna változtatás nélkül.

az Ukrajna NATO-tagsága nem jelentene automatikusan háborút Oroszországgal.

Az előnye az lenne, hogy egyrészt megszüntetné azt a felemás helyzetet, hogy Oroszországnak de facto vétójoga van Ukrajna NATO-tagságával szemben, és egyszer mindenkorra lezárná ezt a vitát, másrészt megoldaná az Ukrajnának adandó biztonsági garanciák kérdését is. Egyúttal olyan mértékben integrálná Ukrajnát az euroatlanti közösségbe, ami kizárná azt, hogy Ukrajna egyoldalúan felújítsa a hadműveleteket Oroszország ellen egy esetleges fegyverszüneti megállapodás esetén. Egyúttal egy a biztonságát biztosítva látó Ukrajna nyitottabb lenne egy „földet a békéért” jellegű megállapodásra is.

Joe Biden amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a vilniusi NATO-csúcson 2023. július 12-én. Fehér Ház / Wikimedia Commons

Természetesen az Ukrajna NATO-ba történő felvételéről szóló döntést igen nagy körültekintéssel kell megfogalmazni, hogy eleget tegyen mindezeknek a körülményeknek, várakozásoknak és feltételeknek. Ezzel egy időben a NATO-nak nagyvonalú ajánlatot kellene tennie Oroszország biztonságának segítése érdekében – természetesen nem a 2021 decemberi maximalista és irreális, imperialista és revansista orosz elvárásoknak, hanem a realitásoknak megfelelően. A döntésnek tartalmaznia kell bizonyos konkrét korlátozásokat is, mint például:

Ukrajna NATO-tagsága nem jelenti azt, hogy a NATO hadba lépne Oroszország ellen. Ennek értelmében továbbra sem kerülne sor harcoló NATO-alakulatok alkalmazására a háborúban mindaddig, amíg olyan események nem történnek, amik ezt elengedhetetlenné teszik (például nukleáris fegyver alkalmazása Oroszország részéről);

a NATO nem telepítene nukleáris és más tömegpusztító fegyvereket Ukrajnába;

felújítanák a NATO–Oroszország Tanács működését, egyelőre kizárólag a megállapodás végrehajtásával kapcsolatos kérdések megvitatására

Nyilvánvaló, hogy Oroszország és néhány szövetségese óriási felháborodást fog tanúsítani, mindenféle ellenintézkedésekkel fog fenyegetni. De meggyőződésünk, hogy ha az egész „csomag” megfelelően átfogó és realista, és a szövetségesek egyértelműen mögé állnak, némi zajongás után tudomásul fogja venni.

Ahhoz, hogy egy ilyen intézkedéscsomagot alkalmazni lehessen és pozitív eredményekkel járjon, szükséges néhány olyan ország bevonása is, amelyek – ha nem is fogadnák el az ebben foglalt összes intézkedést –, megfelelő hatást tudnak és akarnak gyakorolni az orosz vezetésre. Itt mindenekelőtt Kínára gondolunk. Kína biztosan ellenezni fogja például Ukrajna NATO-tagságát, de ennek ellenére megfelelő nyomást gyakorolhat Oroszországra – hiszen szemmel láthatóan elege van a konfliktusból, és nem igazán elégedett Oroszországgal sem. Ennek világos jele Peking részvétele a dzsiddai találkozón, illetve néhány fontos kínai vezető nyilatkozata is erre utal. Ezenkívül a dzsiddai találkozó más résztvevőivel is érdemes és szükséges lenne együttműködést kialakítani.

Egy kompromisszumos megoldás lehetősége

Sajnálatos módon tudomásul kell venni azt is, hogy bár nyilvánvalóan irreálisak Moszkva követelései, de ugyancsak kicsi a valószínűsége annak, hogy Kijev céljai teljesülhetnek, és saját elvárásait katonai úton vagy akar tárgyalások útján érvényesítse, azaz visszakapja valamennyi megszállt területét.

Igen, ez igazságtalan megoldás lenne. Igen, az jutalmazná az agressziót.

Igen, ez veszélyes precedenst is teremthetne más konfliktusokra.

Igen, ebben benne van egy olyan lehetőség is, hogy egy átmeneti idő után Oroszország ismét azt gondolja, hogy felélesztheti a befagyott konfliktust.

A kérdés, mi az alternatíva? Van-e arra lehetőség, hogy valamilyen módon, belátható időn belül az ideális megoldás megvalósuljon? Vagy az egyetlen lehetséges alternatíva a háború folytatása bizonytalan kimenetellel – illetve Moszkva esélyeinek javulásával.

Azt gondolom, vállalva a defetizmus, az ukrán és az európai érdekek elárulásának vádját is, hogy bizony

a legkisebb rossz most megbékélni azzal, hogy egy még elfogadható megoldást dolgozzunk ki és valósítsunk meg.

A fent felvázolt feltételek, a stratégiaváltás eredményeként jó eséllyel olyan megoldás válna lehetővé, amely reális és rövid időn belül lehetséges, amely nem adja fel véglegesen Ukrajna legitim törekvéseit, és amely a minimálisra csökkenti az orosz agresszió kiújulásának veszélyét.

A felek álláspontjából kiindulva az látszik, hogy egy megállapodásnak két feltételt kell egyszerre teljesíteni. Az orosz elvárások szerint el kell ismerni mind a négy ukrán terület és a Krím annektálását, kizárni Ukrajna NATO-tagságát – ez valószínűleg implicite Ukrajna európai uniós tagságának kizárását is jelenti – valamint „megfelelő” garanciákat kell tartalmaznia Oroszország „jogos” biztonsági igényeinek kielégítésére.

Vegyük sorra. A NATO-tagság kérdését a fentiekben javasolt lépések megoldják, beleértve az EU-tagság kérdését is. A „megfelelő” és „jogos” biztonsági garanciák tárgyalási alapul szolgálhatnak: senki sem tagadja ezek létezését, és azt sem állítja, hogy ennek elismerése és garantálása ne lenne legitim és figyelembe veendő követelmény. Konkrétan a szóban forgó megállapodás tartalmazhatná ezek elismerését, konkretizálásukat a follow-up tárgyalásokra halasztva.

És végül a talán legfontosabb: a „területet a békéért” kérdése. Abból indulunk ki, hogy egyik végletes álláspont sem lehetséges: Oroszország nem tarthatja meg az ellenőrzést minden annektált terület felett – annál is kevésbé, mert ezek egy része ukrán ellenőrzés alatt áll. De az is nyilvánvaló, hogy irreális azt várni, hogy Oroszország egyszerűn kivonuljon minden megszállt területről.

A megoldás, mint mindig,

csak egy kompromisszum lehet: a 2021-es helyzet visszaállítása

– ezekben lehetnek kisebb változások, de alapvetően ez lenne a talán elfogadható kompromisszum. Ehhez lényeges kiegészítések szükségesek:

Oroszország nem vonja vissza a négy ukrán terület és a Krím annektálását, de elismeri, hogy ezek egy része ideiglenesen nem áll ellenőrzése alatt. Ukrajna nem vonja vissza követelését, hogy Oroszország vonuljon ki az összes megszállt területről, de elismeri, hogy ezek igy része ideiglenesen nem áll ellenőrzése alatt. Azaz minkétfél megkapja – legalábbis formailag –, amit akar. Az ideiglenesen ellenőrzött területeken nemzetközi ellenőrzést vezetnek be. Azonnal tárgyalások kezdődnek a végleges megállapodás kidolgozása érdekében. Mindkét fél vállalja, hogy nem folyamodik erőszakhoz – beleértve gerillaerők (zöld emberkék) támogatását is, amíg a megállapodás érvényben van. A megállapodást államok széles köre garantálja és ellenőrzi: Kína, Egyesült Államok, Európai Unió, Szaúd-Arábia, Izrael, India, Dél-Afrika, Nagy-Britannia és mások, ha szükséges.

Ez az ideiglenes megállapodás igazságtalan, egyik felet sem elégíti ki, sok buktatót, sőt veszélyt hordoz magában, de egy előnye van: lehetővé teszi hosszabb távra is a harcok szüneteltetését, mindkét fél számára a békés fejlődést – kérdés, persze, ki hogyan él vele –, és stabilizálja Európa biztonságát.

További jó hír az, hogy de facto létrejött az a fórum, amely ezt a megállapodást kidolgozhatja és végrehajtását garantálhatja: a dzsiddai csoport. Ezért a tárgyalások létrehozására irányuló erőfeszítéseket erre kellene koncentrálni, nem törekedve primadonnaszerepre senkinek: se Törökországnak, se Kínának, se az Európai Uniónak, se az Egyesült Államoknak.

Sikerre senki sem tud garanciát adni. De azt fel kell ismernünk, hogy az eddigi stratégia bár nagyrészt bevált, de ma már nem alkalmas a helyzet konstruktív kezelésére. Új stratégiára és „out of the box” gondolkodásra van szükség. Sürgősen.

