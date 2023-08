Megérkezett az első műholdfelvétel: így néz ki a kurszki repülőtér a nagyméretű ukrán légicsapás után

Korábban mi is beszámoltunk róla, az ukrán nyilatkozat szerint mintegy 16 darab drón segítségével Kijev dróntámadást hajtott végre egy, orosz Szu-30-as és MiG-29-es vadászbombázókkal felszerelt kurszki légibázis ellen. Az ukránok azt állították, hogy a támadás során négy Szu-30-as és egy darab MiG-29-es vadászgépben, továbbá két Pancír Sz-1 légvédelmi rendszerben és egy Sz-300-as légvédelmi rakétakomplexumhoz tartozó indítórendszerben sikerült kárt tenni.

Bár független források, és felvételek megerősítették a robbanások tényét a repülőtér közelében, a bázis felett a támadás után elrepülő Sentinel-2 műhold által készített felvételek nem tanúskodnak jelentős csapásmérésről.

Nothing noteworthy in today's Sentinel-2 pass over Kursk Airbase. Curious to see what some of the alert ramps look like at a higher resolution. pic.twitter.com/lVJnsIdqlH