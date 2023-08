Előkerültek az utolsó fényképek, melyek a még élő Jevgenyij Prigozsinról készültek

A fényképek a Közép-afrikai Köztásaságban készültek, Prigozsin helyi lakosokkal látható rajtuk. Ez volt az egyik utolsó helyszín, melyet az orosz zsoldosvezér meglátogatott, mielőtt útnak indult végzetes, oroszországi látogatására.

The last pictures of Wagner founder Evgeny Prigozhin in Africa during a visit to the Central African Republic (CAR). pic.twitter.com/SiT7rfRoHZ