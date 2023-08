Hamarosan ülésezik az APEC, Peking nyeregben érezheti magát

2023 novemberében rendezik meg az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC - Asia-Pacific Economic Cooperation) idei csúcstalálkozóját San Franciscóban, ahol Joe Biden amerikai elnök fogadná a másik 20 tagállam vezetőjét. Teljes létszámra azonban aligha kerül sor, Vlagyimir Putyin orosz elnök borítékolhatóan kihagyja a tárgyalásokat, de más vezetők távollétére is lehet számítani. Ez nem lenne újszerű, az orosz és az amerikai elnök már a tavalyi APEC-csúcsról is hiányzott Bangkokból. Akkor Hszi Csin-ping kínai elnöknek kedvezett a helyzet, az ő szempontjai jobban érvényesültek a megbeszéléseken.

Most a legnagyobb figyelmet várhatóan a régóta várt kínai-amerikai elnökök személyes találkozója fogja kapni, ugyanis az előzetes várakozások szerint Hszi Csin-ping ellátogat majd San Franciscóba.

Kiemelkedő téma lehet ezen felül India csatlakozása a szervezethez. Az 1989-ben létrejött APEC-hez már a megalakulást követően is szeretett volna csatlakozni az új-delhi vezetés, de előbb belpolitikai viták, később a pekingi vezetés elutasítása miatt ez mindeddig sikertelen volt. Most a közeledő indiai és amerikai álláspontok miatt Narendra Modi indiai miniszterelnök meghívót kaphat a találkozóra.

A témák között idén nem várhatóak olyan koncepciózus elképzelések, mint amelyeket tavaly Bangkokban fogalmaztak meg. Legutóbb ez volt az Ázsiai-csendes-óceáni Szabadkereskedelmi Térség (FTAAP) létrehozása. Idén a fő téma a „Rugalmas és fenntartható jövő megteremtése mindenki számára” lesz, ami kevés konkrét témára utal. Ez megfelel a Biden-kormányzat igényeinek, mivel az Egyesült Államok álláspontja nem sok teret hagy a konstruktív szerepvállalásnak az APEC-ben.

A szervezet még 1994-ben deklarálta a legfontosabb célját Indonéziában, miszerint 2020-ig el szeretnék érni a „szabad és nyitott kereskedelmet” a csendes-óceáni térségben.

Ez azóta nem igazán halad és most az Egyesült Államok sem tesz az előrelépés ügyében túl sokat. Ennek oka, hogy a nagy rivális Kína is az APEC tagja, és emiatt a szabadkereskedelmi egyezmények létrejötte szinte lehetetlen kihívás elé került. Valójában a szervezet helyett már más, kisebb multilaterális szabadkereskedelmi megállapodásokat kötöttek a tagállamok, ilyenek például a Kanada, Mexikó és az USA között létrejött megállapodás is.

A regionális megállapodások mellett azonban a makroregionális csoportosulások is létrejöttek, mint a Washingtonra fókuszáló Átfogó és Progresszív Transz-csendes-óceáni Partnerség (CPTPP) és a Peking központú Regionális Átfogó Gazdasági Partnerség (RCEP). Ezekhez azonban Washington nem csatlakozik, hanem a saját biztonsági szempontjaira hivatkozva egy párhuzamos szervezet létrehozását kezdeményezte. Az APEC országok leginkább mindkettő kezdeményezéshez csatlakoznának. Peking ráadásul ezt az Egyesült Államok térségi törekvéseinek ellenpólusaként is szánja:

We see two trajectories in the Asia-Pacific. One heads towards greater solidarity, cooperation&economic integrationRCEP and CPTPP are two examples. The other heads towards division, confrontation&Cold War mentalityexamples include AUKUS, US-Japan-ROK partnership and Quad. pic.twitter.com/iyNyq7VqkX