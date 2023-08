Leleplezték az új orosz fegyver terveit: hamarosan még félelmetesebb lehet a fronton pusztító Lancet-család

Új orosz fegyverfejlesztési projektről rántotta le a leplet Borisz Rozsin, egy jól értesült és népszerű orosz háborús blog, a Colonelcassad szerkesztője. A több mint 800 ezer követővel rendelkező OSINT-elemző egy új drónraj-projektet mutatott be, melynek lelkét a fronton igencsak komoly ukrán veszteségeket okozó Lancet-dróncsalád adja majd.

Az új fegyver egyszerre 16 Lancet típusú kamikaze-drónt lesz képes szállítani és indítani, ebből egyszerre legalább kettőt azonos időben lehet is majd kezelni a katonai jármű irányítórendszerével. A fegyvert a Lancet-család legújabb változatával, a jelenleg még csak „53-as projekt” néven ismert kamikaze-drónnal szerelik majd fel. A drónokat és az indítórendszert egy Kamaz 5350-es teherautóra telepítették.

Egyelőre a fegyverrendszer még csak makett szintjén létezik, ez azt jelenti, hogy lehet, hogy még évek kérdése, mire az új eszköz a frontra kerül.

