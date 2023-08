Felfedte az amerikai hírszerzés: hamarosan nyélbe üthetik az üzletet, óriási mennyiségű lőszerhez juthat Oroszország

A kommunista ország

jelentős mennyiségű lőszert adhat el Oroszországnak a legkülönbözőbb fegyvertípusokhoz, többek között tüzérségi rendszerekhez.

John Kirby, a Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője szerdán arról beszélt, hogy aggódnak a két ország közötti lehetséges fegyverüzlet miatt.

A magas szintű tárgyalások valószínűleg folytatódnak a következő hónapokban

– mondta Kirby, hozzátéve, Észak-Korea tavaly már gyalogsági rakétákat szállított Oroszországba.

Júliusban Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter Phenjanban járt, ahol Kim Dzsongun észak-koreai diktátorral is találkozott. Washington szerint ezt követően egy másik orosz delegáció is ellátogatott Észak-Koreába. Közben Kim levelet váltott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is, amelyben mindketten a kétoldalú együttműködés erősítésére tettek ígéretet.

Linda Thomas-Greenfield amerikai ENSZ-nagykövet szerint a fegyverüzlet sértené a világszervezet Észak-Koreával kapcsolatban hozott határozatait, amelyeket Oroszország is elfogadott.

